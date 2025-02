Nem telik el lassan úgy egy év a profi sportban, hogy valaki ne kötne valami elképesztően nagy szerződést a klubjával vagy keresne hihetetlen nagy összeget a saját sportágában. 2023-ban egészen decemberig kellett várni egy ilyen bomba üzletre, akkor a baseball fiatal japán sztárja, Otani Sohei kötött 700 millió dolláros szerződést tíz évre a Los Angeles Dodgers klubjával, ami évenkénti 70 milliós összeget jelentett (később kiderült, a kifizetések nem pont ilyen egyenletesen lesznek elosztva). Majd 2024. végén felröppentek a hírek arról, hogy Cristiano Ronaldo még egy évet maradhat Szaúd-Arábiában, ugyanis addig nem szeretne elmenni a klubtól, amíg nem nyer vele bajnokságot. Nem is kellett sokat várni, 2025 elején megszellőztette a sajtó, hogy a portugál aranylabdás ikon egy éves hosszabbítást írhat alá, mintegy 200 millió dollárért, azaz nagyjából félmillió dollárt kereshet így minden egyes nap az évben. Ráadásul ha mindez nem lenne elég, még az al-Nasszr tulajdonosa is lehet, a vezetőség a tetemes fizetése mellé pluszban öt százaléknyi részesedést is adna a klubból az Európa-bajnok csatárnak. Tényleg felfoghatatlan összegek és juttatások ezek, amelyeket egy átlag ember egy egész élet munkájával sem kereshet meg.

Cristiano Ronaldo óriási pénzeket keresett a labdarúgással

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Ha kicsit kitekintünk a teljes sportvilágra és vele együtt a 20-21. századra, akkor az infláció mértékével is kiigazítva az egyes kereseteket, az látható (2023-as év végi adatok állnak rendelkezésre), hogy ebben az időszakban a levegő korábbi ura,

Michael Jordan áll a legjobban, mintegy 3,75 milliárd dolláros összesített keresettel, amelynek döntő részét nem a Chicago Bulls által adott fizetésből tette zsebre, hanem a Nike vállalattal kötött megállapodásából (az Air Jordan cipők a mai napig óriási népszerűségnek örvendenek).

A lista második helyén valószínűleg minden idők legismertebb golfozója, az amerikai Tiger Woods található, a neve mellett az inflációval korrigált 2,66 milliárd dollár áll, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokán a már sokat emlegetett Cristiano Ronaldo található a maga 1,92 milliárd dolláros keresetével.