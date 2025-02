Mielőtt belemennénk a részletekbe, azaz abba, hogy milyen sportbotrány fenyegeti 2025 egyik nagy eseményét, csak emlékeztetőül idéznénk fel, hogy a januári férfi kézilabda-vb Dánia-Csehország mérkőzését már sikeresen megzavarta egy környezetvédelmi aktivista, aki a meccs közben rohant be a pályára. Most valami hasonló készül Norvégiában is.

Fotó: AFP

Arról van szó, hogy a február 26-án, Trondheimben kezdődő északi-sí-világbajnokságon a férfi 5 km-es sífutás alatt akar akciót végrehajtani egy olyan szervezet, amelynek fontos a környezet védelme.

Ennek a társaságnak a neve: People Against Fossil Power

(szabad fordításban: Emberek a fosszilis tüzelőanyagokat használó és káros anyagokat kibocsájtó cégek hatalma ellen.)

Minden fa mellé kéne egy rendőr

Nem váratlan akcióra készülnek, ugyanis hónapok óta mindenki tudja, hogy mi a céljuk. Tárgyaltak is a szervezőkkel: az volt a követelésük, hogy minden olyan szponzor reklámját távolítsák el, amely a Föld klímáját veszélyezteti a tevékenységével. Ha ez nem így lesz, akkor békés polgári engedetlenségi akciót hajtanak végre március 8-án, amikor a világbajnokságon a férfi 5 km-es sífutást rendezik meg.

A polgári engedetlenség az egyetlen hatékony eszköz, amellyel befolyásolhatjuk azt a káros folyamatot, amelyet a vb szponzorai a Föld ellen végrehajtanak.

Ez egy legitim, demokratikus eszköz, amelyet a norvég alkotmány és az Emberi Jogok Európai Egyezménye egyaránt véd" – mondta Ragnhild Kvist Simonsen szóvivő.

Nagy botrányra készülnek az idei északi-sí-vb-n

Fotó: AFP

Jóval a világbajnokság kezdete előtt a People Against Fossil Power vezetősége és a vb szervezői találkoztak egymással Trondheimben, de - minő csoda - nem tudtak megegyezni egymással.

Az egyik követelésük a káros anyagokat kibocsájtó cégek reklámjának eltávolítása volt, a másik meg az, hogy a vb minden résztvevője nézzen meg egy filmet arról, hogy miért kell a szént és a gázt kivonni az emberek életéből.

Akár kacaghatnánk is ezen a fenyegetésen, de nem tesszük. Egy kézilabda-mérkőzésen viszonylag könnyen tudnak elkapni a pályára szaladók közül bárkit is. Ám az 5 km-es sífutó versenyen - amelynek egy része az erdőben zajlik - már sokkal nehezebb mindezt megoldani, azt is írhatnánk, hogy nem lehet minden fa mellé rendőrt állítani. Ezenfelül a pálya mellett szurkoló tömegben sokkal könnyebben tudnak elrejtőzni a rendzavarók. Már csak ezért is aggódhat Gaute Karlsson, aki a trondhemi vb biztonsági főnöke lesz.

Minden résztvevő számára garantálnunk kell a biztonságot. Fontos számunkra, hogy a sportolók, a kisegítő személyzet, az önkéntesek, a média, a vendégek és a lakosság biztonságban legyenek a rendezvény ideje alatt

- mondta, de ez inkább a nesze semmi, fogd meg jól tipikus nyilatkozata.