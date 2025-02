NHL-sztárok után spanyol posztár mellett találta meg a boldogságot

Anna Kurnyikova már a visszavonulása előtt kapcsolatba került Enrique Iglesiasszal, akivel több mint két évtizede él boldogan együtt. Három gyermekük született: ikreik, Nicolas és Lucy (2017), valamint lányuk, Mary (2020).

Kurnyikova körülbelül 18 hónapja járt Enrique Iglesiasszal, amikor feltűnt az Escape című klipjében.

Ami a korábbi kapcsolatait illeti, Pavel Bure orosz NHL-es jégkorongozóval alkotott egy párt, és állítólag Bure csapattársával, Szergej Fodorovval is – a tíz év korkülönbség ellenére. Fedorov azt állította, hogy 2001-ben feleségül vette Kurnyikovát, majd 2003-ban elváltak, de ezt azóta se erősítette meg a teniszező. Ironikus, hogy ugyanez a helyzet a jelenlegi párjával, Enrique Iglesiasszal is, ugyanis házasságukat sosem erősítették meg hivatalosan. Igaz, a közösségi oldalán is Anna Kurnyikova Iglesias néven szerepel.

„Nem házasodtunk össze nyilvánosan, ez nem jelenti azt, hogy nem vagyunk házasok. Olyan hosszú ideje vagyunk már együtt, életünk felében egymás mellett voltunk" - mondta 2022-ben a spanyol énekes. Eközben Kurnyikova kitart amellett, hogy „nem fontos számomra a házasság”.

Annak Kurnyikova napjainkban már csak a családjának él

A család ma egy 20 000 négyzetméteres tengerparti luxusotthonban él Miamiban. A három gyerek mellett két kutyájuk van - egy Max németjuhász és egy csokoládészínű labrador, aki Chessie névre hallgat. A kertben egy teniszpálya is található, ami azt mutatja, hogy az orosz klasszis még mindig szereti a sportot korai visszavonulása ellenére.

A családja és a kutyái jelentik számára a világot

Fotó: Anna Kurnyikova/Instagram

A teniszsztár tehát ma már teljesen csak a családjára koncentrál. Egy interjúban el is mondta, mennyire fontosak számára a szerettei:

"Az anyaság boldogság számomra, minden időmet a gyermekeimnek akarom szentelni. Boldogság velük lenni, nem vagyok hajlandó egyetlen másodpercet sem kihagyni. A szokásos napom az, hogy reggel 6.30-kor kelek. Reggelizünk, sétálunk. Amíg ők alszanak, én jógázok vagy tornázok. Déltől kezdődik a házimunka, és este nyolcra általában fáradtan dőlök ki a kanapén."

Kurnyikova azt is elárulta, a gyerekek mellett a párját sem hanyagolja el: „Most valószínűleg több a szex, mint valaha. A szex nem csökkent.”

Enrique Iglesias is arról beszélt egy nemrég adott interjúban, hogy mennyire boldogok a gyerekekkel: