Összesen 37 olyan, ma is létező ország van, amely nyári és téli olimpián is szerzett már érmet. Közülük mindössze kettőnek sikeresebb a téli olimpiai eredménysora, mint a nyári: ezek a nemzetek Ausztria és Norvégia (plusz Liechtensteinnek csak téli olimpiáról vannak érmei, szám szerint tíz). A norvég téli sportolók olyannyira eredményesek az ötkarikás játékokon, hogy a legtöbb érme (405) és a legtöbb aranyérme (148) is a skandináv országnak van az eddigi 24 téli olimpiát figyelembe véve. Tíz alkalommal ráadásul a norvégok az élen is végeztek az adott olimpia éremtáblázatán, köztük a legutóbbi három játékokon – Szocsiban, Pjongcsangban és Pekingben – is. Ám az elmúlt hónapok történései alapján az lenne a meglepő, ha ez a sorozat 2026 februárjában, Milánóban és Cortina d’Ampezzóban is folytatódna.

Négyévente megszokott kép: norvég sportoló öröme téli olimpiai aranyérem megszerzése után (a fotón a sífutó Therese Johaug)

Fotó: Xinhua via AFP / Xinhua News Agency

A 2006-os téli olimpia nagy csalódást jelentett Norvégiában, amiért mindössze 2 arannyal távoztak a sportolói Torinóból, még ha további 17 érmet szereztek is mellé. Azóta viszont

sorrendben 9, 11, 14, majd 16 aranyat szereztek a norvégok, összesen pedig 125 éremmel zárták ezt a négy olimpiát.

Sífutásban, biatlonban, északi összetettben és síugrásban a legsikeresebb nemzetnek számítanak, de gyorskorcsolyában és alpesisíben is az összéremtáblázatot tekintve a legjobbak közé tartoznak. Peking előtt aggódtak kissé a norvégok, hogy immáron Marit Björgen, Maren Lundby és Aksel Lund Svindal nélkül is lehetnek-e a legeredményesebbek, de végül ez olyannyira sikerült, hogy 16 aranyérmet korábban soha egyetlen ország sem szerzett egy téli olimpia során. A jövő évi ötkarikás játékok előtt azonban még inkább attól tarthatnak a skandináv államban, hogy hasonlóan járnak, mint 20 éve, a legutóbbi olaszországi olimpián.

A sportágak felében eleve nincsen norvég aranyesély a 2026-os téli olimpiai játékokon

A jövő évi ötkarikás játékokon 16 sportág 116 versenyszámában osztanak érmeket.

A potenciálisan az egyesült államokbeli Lake Placidban sorra kerülő bob-, szánkó- és szkeletonversenyekre az is meglepő lenne, ha egyáltalán szerezne kvótát norvég sportoló.

Hasonló a helyzet műkorcsolyában, rövidpályás gyorskorcsolyában, illetve az olimpiákon jövőre bemutatkozó túrasízésben: aligha lesz norvég induló ezekben a sportágakban.

Jégkorongban már most biztos, hogy sem a férfi, sem a női válogatott nem lesz ott Olaszországban, hiszen az oroszok esetleges kizárása mindkét nem esetén a franciák kvótaszerzését eredményezné .

. Curlingben még mindhárom versenyszámban kiharcolhatják az indulási jogot a norvégok, de olimpiai éremesélye reálisan legfeljebb a tavaly világbajnoki bronzérmes, és legutóbbi két olimpián is dobogós vegyes párosnak lehet.

Maradt tehát nyolc, alapesetben aranyesélyesnek mondható sportága a norvégoknak: a sífutás, a biatlon, az északi összetett, a síugrás, a gyorskorcsolya, az alpesisí, a szabadstílusú sí és a hódeszka (snowboard). A továbbiakban ezekben vizsgáljuk meg a norvég sportolók helyzetét.