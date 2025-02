Csak a világ legkeményebb futói lehetnek képesek arra, hogy teljesítsék a Beyond the Ultimate (szabad fordításban: a végső szinten is túl) ultramaraton versenysorozatot. Az embert próbáló megmérettetés során a résztvevőknek több mint 200 kilométeres távokat kell megtenniük a világ különböző pontjain, négy, egymástól jelentősen eltérő környezetben. A sportolóknak hatalmas hátizsákot kell magukkal vinniük, tele élelemmel, vízzel, ruhákkal és elengedhetetlen felszerelésekkel, miközben a legőrültebb körülmények között is egyenletes futótempót kell diktálniuk a célba éréshez.

Elképesztő körülmények és gyönyörű helyszínek várják a versenyzőket a Beyond the Ultimate ultramaratonon

Fotó: beyondtheultimate.co.uk

Brutális küzdelem a dzsungelben

A versenysorozat négy megmérettetése közül az egyik Peruban, az Amazonas régióban található. A Manu Nemzeti Park ad otthont a Jungle Ultra elnevezésű viadalnak, amelyet bátran lehet a világ egyik legkeményebb versenyének nevezni, hiszen

a hihetetlenül magas páratartalom és a sár miatt még a levegővétel és a mozgás is sokkal nehezebb ebben a környezetben.

A dzsungelben a hőmérséklet akár a 30 Celsius-fokot is elérheti, a sportolóknak áradó folyókon is át kell kelniük a 230 km-es táv teljesítéséhez. A dél-amerikai verseny során szakképzett vezetők és orvosok állnak készenlétben, hogy az atléták ne essenek áldozatául a mostoha körülményeknek, ugyanis az esőerdőben számos mérgező rovar és hüllő él, amelyek egyaránt veszélyesek lehetnek a futókra.

A perui dzsungel bőven nyújt kihívást a résztvevők számára

Fotó: beyondtheultimate.co.uk

Elképesztő verseny a Mennyei Hegyekben

A Beyond the Ultimate versenysorozat második helyszíne, a Mountain Ultra Kirgisztánban található, a Tien-san hegység vonulatain, amely egy hatalmas hegylánc Közép-Ázsiában - Kínától Kazahsztánon és Kirgizisztánon át egészen Üzbegisztánig 2.500 km hosszan nyúlik. A "Mennyei Hegyeknek" is nevezett Tien-san a világ egyik legnagyobb és legkevésbé feltárt hegylánca, 7500 méteres csúcsokkal büszkélkedhet, a sarkvidékek mellett itt találhatóak a legnagyobb gleccserek.

Ez a 200 km-es hegyi túraútvonal szintén alaposan próbára teszi a sportolók mentális és fizikális állóképességét, az összesen 10.500 méternyi szintemelkedéssel járó versenyen a hőmérséklet is kiszámíthatatlan,

amely 30 Celsius-foktól egészen 5 Celsius-fokig terjed. Az atléták felkészületlenül nem vághatnak bele az extrém kalandba, minden indulónak a versenyt megelőzően egy öt napos akklimatizációs túrán kell részt vennie, hogy megszokja a környezetet. Pihenésre és alvásra is természetesen adnak lehetőséget a szervezők, a Karakol-völgyben sátrak és jurták várják a Mountain Ultra kimerült versenyzőit.