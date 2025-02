"Szerintem a helyes az lenne, hogyha mindenki arról tudna, amiről tudnia kellene és olyan témakörök, amik nem méltóak egy sportolóhoz, egy sportoló közösséghez, azokat bent tartani és dolgozni rajtuk. Az elmúlt időszakban nem ez történt.

Mindig valamelyik ismerősön megtalált azzal, hogy olvastad ezt meg ezt, mondom, hogy nem és nem is szeretném, van jobb dolgom. Az esetek 89%-ban a rólam leírtaknak semmi köze nem volt a valósághoz

- szögezte le.

"Ha minden rendben ment volna és nem lett volna ez a szituáció, akkor is lényegében ugyanennyit tudtok rólam. Meg mindenki más ennyit tud rólam, de mivel ez ennyire fel volt fújva, ezért volt ennyire érdekes vagy ezért kezdtek el az emberek ezen gondolkozni. Az emberek a hétköznapjaikban nem gondolkoznak ezeken. Igazából nem történt semmi más, csak fel lett hype-olva egy téma, egy-egy eset. Én megértem azt, hogy valamilyen szinten adnom kell magamból valamit. Viszont az eredményeim, a megjelenéseim mellett én azon kívül nagyon többet nem szeretek, nem akarok megosztani emberekkel.

Én szeretem a magánéletemet és ahhoz ragaszkodom is. Nem vagyok egy ilyen beállítottságú ember, aki azt szereti, hogy róla szóljanak a hírek

- tette hozzá a 200 méteres pillangóúszás világcsúcstartója, aki a többi úszó és a saját felkészüléséről is beszélt.

Milák Kristóf nem szereti, ha róla szólnak a hírek

Fotó: Csudai Sándor - Origo

"Az úszókról, meg a saját esetemről tudok beszélni. Amit én látok és én tapasztalok az az, hogy főleg mostanában rengeteg úszó megy külföldre, elmondásuk szerint tanulni. Elsősorban Amerikába, mert ott van egy több éve működő ösztöndíj rendszer az egyetemekkel, és van, akit felkérnek erre, hogy menjen ki egy egyetemre versenyezni. Késztetés mindig is van a változtatásra, az innovációra, mert ez a sport ezt követeli meg, hogy nyitottság legyen, tudáséhség és együttműködés. Ha tényleg megvan a fiatalok részéről az az érdeklődés vagy az a szándék, hogy ők szeretnének valamit tőlünk, hogy nekik jobb legyen vagy magabiztosabbak legyenek egy adott versenyen, vagy éppen pont az kellene nekik, hogy megnyugodjanak, akkor készségesen és alássan ott vagyunk és állunk rendelkezésre. Azokba a hibákba, amelyekbe én beleestem, azokat szeretném továbbadni, hogy a többiek ne essenek bele. Ahogy velem is tette mindezt 2017-ben Gyurta Dani életem első felnőtt világbajnokságán" - mondta Milák, majd a 2028-as olimpián való részvételére, egy újabb ötkarikás aranyérem megszerzésének a lehetőségére is kitért.