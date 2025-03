Ryan Searle korábban 2022-ben és 2024-ben is dobott 9 nyilast Players Championship-állomáson, emellett pedig a tavalyelőtti Grand Slam of Dartsról volt egy tökéletes legje. Az angol játékos aztán hétfőn megdobta karrierje negyedik hibátlan legjét is: a PC idei 7. fordulójában a honfitárs Joshua Richardson elleni első körös mérkőzés legelején érte el a bravúrt.

Ryan Searle dobta a hét első 9 nyilasát a darts Players Championshipen

Fotó: David Inderlied / Deutsche Presse-Agentur GmbH / dpa Picture-Alliance via AFP

Ryan Searle kilencnyilasának a játékvezető is örült, olyannyira, hogy véletlenül rögtön győztesnek is kihirdette „Heavy Metal"-t, aki 2021-ben döntőt játszott a Players Championship Finalson. Végül aztán a bíró gyorsan visszavonta, amit mondott, de végül (6-3-ra) valóban Searle győzött.

Videón Ryan Searle 9 nyilasa a hétfői darts Players Championshipen:

Searle mellett hétfőn Dirk van Duijvenbode és William O'Connor is dobott kilencnyilast a hildesheimi Players Championship-állomáson, míg kedden Lukas Wenig ért el hasonlót.

A 7. fordulót a skót Gary Anderson, a 8.-at pedig a német Martin Schindler nyerte meg.

A 34 fordulós PC-alapszakasz következő, 9. állomására március 31-én kerül sor Leicesterben.

Kapcsolódó cikkek