A 24 éves Jakob a hétvégén a Kínában rendezett fedett pályás világbajnokságon 3 000 méteren és 1 500 méteren is aranyérmet szerzett, ezzel is megerősítve a helyét a világ legjobb atlétái között. Apja, Gjert, aki korábban edzőként dolgozott a fiával, akár hat év börtönbüntetésre is számíthat a 14 éven át tartó állítólagos családon belüli erőszak miatt, amely Jakob húgát is érintette. A védelem lejátszotta a bíróságon a Team Ingebrigtsen című televíziós dokumentumfilm-sorozat első epizódját, mondván, hogy ha lett volna bizonyíték a bántalmazásra, a film készítői már feltárták volna azt. „Ez a családon belüli bántalmazásról szóló állítás egyedülálló, mert a családdal együtt készültek a produkciók az edzőtáborokban, a nyaralásokon és a mindennapi életben. Ha szisztematikus bántalmazás történt volna, akkor azt felfedezték volna” – mondta Gjert védőügyvédje, Heidi Reisvang az Associated Pressnek.

Norway's Jakob Ingebrigtsen reacts as he crosses the finish line in the men's 1500m final during the World Athletics Indoor Championships in Nanjing, in eastern China's Jiangsu province, on March 23, 2025.

Az évszázad sportpere lehet az ügyből

Reisvang hozzátette, hogy a bíróságnak különbséget kell tennie az edző és az apa szerepe között. „Egyértelmű, hogy aki világbajnoki címre készül, annak más a neveltetése, mint a legtöbb embernek, és a szabályok szigorúak lesznek, ha az evéssel, alvással és edzéssel kapcsolatosak” – mondta. Gjert 2016-ban vált kiemelkedő médiaszereplővé Norvégiában, miután részt vett a Team Ingebrigtsen sorozatban, amelyben három atlétikai fiát, Jakobot, Filipet és Henriket edzette. A sorozat 2021-ig futott, aztán a trió 2022-re elvált edző-apjuktól, és a következő évben a VG című nemzeti lapban társszerzőként írtak egy rovatot, amelyben fizikai erőszakkal és megfélemlítéssel vádolták édesapjukat. A rendőrség nyomozást indított, és végül bírósági eljárás indult.

Hétfőn az ügyészség felolvasta a vádakat, amelyek a norvég büntető törvénykönyv 219. és 282. szakaszának megsértésére vonatkoznak, amely a közeli kapcsolatokban elkövetett bántalmazásra vonatkozik. Arra a kérdésre, hogy bűnösnek vallja-e magát, Gjert azt válaszolta, hogy „nem bűnös”. Gjert a fiaival való szakítás után is folytatta az edzősködést, és most Jakob 1 500 méteres norvég riválisát, Narve Gilje Nordast irányítja, aki a védelem nevében fog tanúvallomást tenni a bíróságon. Jakob kihagyta a tárgyalás első napját, de kedden kell tanúvallomást tennie, miután 5 000 mérföldet utazott vissza a kínai Nanjingból a Soer Rogaland kerületi bíróságra, a Norvégia nyugati partján fekvő Sandnesbe, a szülővárosába. A tárgyalás sorozat elrőláthatólag május 16-ig tart majd.