A 38 éves klasszis az MMA-ban is kipróbálhatja magát, miután a nála egy évvel fiatalabb brazil UFC-sztár, Alex Pereira kihívta, ám Uszik mindenekelőtt Daniel Dubois-val szeretne újra megmérkőzni a vitathatatlan nehézsúlyú bajnoki címért. Az ukrán bokszoló 2024-ben kétszer is legyőzte a korábban még veretlen Tyson Furyt, kettejük első meccsén az összes vb-öv hozzá került. Akkor még az IBF nehézsúlyú bajnoka is Uszik volt, ám attól júniusban Dubois javára megfosztották a cím lejárt kötelező védelme miatt, ezért a decemberi Fury-Uszik-visszavágó már nem a vitathatatlan bajnoki címért zajlott.

A Fury-Uszik-visszavágó is Olekszandr Uszik (jobbra) győzelmével zárult, az ukrán bokszoló továbbra is veretlen profiként

Fotó: AFP or licensors

Dubois ellen akarunk harcolni. A csapatom készen áll”

– jelentette ki a profiként még mindig veretlen Uszik, aki 2023-ban a kilencedik menetben ütötte ki brit riválisát.

Dubois az ideiglenes IBF-bajnoki címét szeptemberben tette teljessé, amikor meglepően simán legyőzte honfitársát, Anthony Joshuát. Ezt követően februárban a 33 éves Joseph Parker ellen kellett volna megvédenie a címét, aki azonban betegség miatt néhány nappal a mérkőzés előtt visszalépett.

A hírek szerint Uszik és Pereira MMA-csatájára a jövőben egyébként sor kerülhet, de csak azt követően, hogy az ukrán újra ringbe lépett Dubois ellen.

