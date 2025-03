„A Kölyök” egy olyan tornán lép ketrecbe, amelynek a tétje a pehelysúlyú bajnoki cím lesz, valamint komoly pénzdíj is, ugyanis az öv mellé mintegy félmillió dollár is jár majd a végső győztesnek. A nyolcas torna első fordulójában Borics Ádám első ellenfele egy kőkemény bunyós lesz, Jesus Pinedo, aki 2023-ban megnyert egy hasonló tornát és az akkor ehhez járó egymillió dollárt is zsebre tehette.

Borics Ádám talán élete formájában van

Borics a Facebook-oldalára posztolt egy fotót, amelyen látszik, hogy rendkívül szálkás lett egy héttel a gála előtt, plusz közzétett még egy képet (ITT lehet megnézni), amelyen a korábbi Bellator-világbajnokkal, Michael Chandlerrel pózol, és azt kell mondjuk, még a legendás harcosnál is jobban fest most Borics.