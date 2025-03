Sokkal, abszolút. Kicsit túltoltam az utóbbi időben, mert a profi sportolás mellett a közösségi médiát is pörgettem, videókkal is, mellette van egy edzőtermem, azon is sokat agyaltam. Ez is volt a baj, túl sok felé jártak a gondolataim és ezért az idegrendszerem is túl volt terhelve. Beszéltem egy biológussal, aki elmondta, a vérképem alapján nem alszok eleget, de ez így is volt, mert hiába feküdtem le időben, nem tudtam elaludni, emiatt nem volt pihentető az alvásom, ezért ez most egy nagy változás nekem.

A felkészülése kapcsán még egy gondolat, milyen speciális eszközei vannak a pisztolyon kívül?

Van egy kisebb jeges fürdő, egy kicsi szauna és többek között egy nyirokmasszírozó gépem is van. Nekem ez a luxus, erre költök, de ez egy befektetés, mert egészségesebb leszek és a teljesítményemen is javít.

Továbbra is Robbie Lawler a vezetőedzője?

Igen, mellette vannak még srácok, akik segítik a felkészülést, de ahogy mondtam, a fordított alapállás miatt most Michael Johnson a fő segítőm a meccsre. Mellette Gilbert Burns-szel is szoktam edzeni, együtt járunk földharcra, de ő egy másik súlycsoportot képvisel.

Robbie Lawler kapcsán március 9-én jelentette be az UFC, hogy júniusban beiktatják a halhatatlanok (Hall of fame) közé. Volt egy kis ünneplés közösen a jó hírt követően?

Nem találkoztam vele, és őszintén ez most nem is jött olyan jól, mert szombatonként 3-4-en, többek között Michael Chanderrel (korábbi Bellator-bajnok - a szerk.) Lawler garázsában szoktunk köredzést csinálni, és ez most emiatt nem volt, sőt, lehet még március közepén is kimarad a dolog. Egyébként nem egy ünneplős típus, inkább az edzésekre fókuszál, ő mutatta meg nekem korábban a légzéstechnika fontosságát is. Egészen pontosan még tavaly, amikor megsérült a bokám, akkor hozott egy speciális gépet, ami összeforraszthatja a bokám, és akkor beszélt erről.

Az április meccse után tervezi, hogy hazajön?