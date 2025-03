Itthon egyelőre viszonylag keveset lehetett róla olvasni, pedig érdemes lesz rá odafigyelni a jövőben. A 23 éves brit teniszező, Jack Draper ugyanis nemcsak a pályán, hanem azon kívül is hatalmas sikereket ér el, így nem meglepő, hogy egyre inkább a sportvilág új csillagaként, divatikonként tekintenek rá, aki nők millióinak dobogtatja meg a szívét. Ami a pályafutását illeti, az Indian Wells Open megnyerésével Draper bebizonyította, hogy méltó utódja lehet a legendás Andy Murray-nek, miközben modellként is egyre nagyobb hírnévre tesz szert. Érdekesség, hogy sokan pont emiatt féltik, ugyanis még mindig sokak fejében él az a sztereotípia, miszerint egyszerre több helyen nem lehet igazán sikeres az ember. A teniszsztár most erre próbál rácáfolni, sőt, talán már meg is tette, jó bizonyíték erre, hogy már a hetedik helyre kúszott előre az ATP-világranglistán.

A sportvilág új csillaga, a divatikon Jack Draper pályafutása eddigi legnagyobb sikerét aratta 2025 márciusában, amikor megnyerte az Indian Wells Open férfi egyes versenyét. Jack Draper,, a jövő teniszezője: a sportvilág új sztárja modellként, divatikonként is a csúcsra tör

Fotó: Getty Images via AFP/2025 Getty Images Jack Draper élete legnagyobb sikerét érte el Indian Wellsben, ami ráadásul elképesztő pénzdíjjal is járt

A brit teniszvilág új csillaga igazi sportos családban nőtt fel: édesapja, édesanyja és a nagyanyja számára sem ismeretlen a teniszezés

A sport mellett másban is igen sikeres Draper, akire már divatikonként tekintenek. Ez nem is meglepő, olyan cégekkel dolgozott együtt 23 évesen, mint a Louis Vuitton, a Nike, a Dunlop és Vodafone

Draper egyik legnagyobb különlegessége, hogy bár jobbkezes, balkezes játékosként tűnik ki a mezőnyből, ami hatalmas előnyt jelent a számára

Hatalmas jövő várhat a fiatal játékosra, ám ahhoz, hogy egyszer a teniszvilág csúcsára jusson, még sok mindennel meg kell majd küzdenie A divatikon teniszsztár, Jack Draper hatalmas sikere A tornán olyan neves ellenfeleket győzött le, mint Taylor Fritz, Ben Shelton és a kétszeres címvédő Carlos Alcaraz. A döntőben Draper lenyűgöző játékkal múlta felül a dán Holger Runét (6:2, 6:2), ezzel megszerezte első ATP Masters 1000-es címét, és a világranglista 7. helyére lépett előre. A győzelem nemcsak szakmai elismerést hozott számára, hanem jelentős anyagi sikert is: Draper 1 201 125 dollárt (körülbelül 441 millió forint) vihetett haza a tornáról. Jack Draper a csúcsra jutott Indian Wellsben

Fotó: Patrick T. Fallon / AFP Ez az eredmény pedig tovább erősítette pozícióját a tenisz élvonalában, nem csoda, hogy Angliában már sokan a legendás Andy Murray utódjaként tekintenek rá. Jack Draper sportcsaládban nőtt fel Jack Alexander Draper 2001. december 22-én született Londonban. Sportos családban nőtt fel: édesapja, Roger Draper korábban a Sport England és a Brit Tenisz Szövetség vezérigazgatója volt, míg édesanyja, Nicky Draper, egykori brit junior teniszbajnok. Nagyanyja, Brenda, szintén teniszedző volt, és ő inspirálta Jacket arra, hogy már kiskorában ütőt ragadjon. Sajnos a nagyanyja Alzeheimer-kórral küzd, szívszorító módon nem igazán tudja, hogy az általa nevelt tehetség most ilyen sikereket arat.

Mindössze egy éves volt, amikor már labdát ütögetett a garázsajtóhoz. Draper három évesen kezdte el az edzéseket a Sutton Tennis and Squash Clubban, majd ötéves korától Justin Sherring irányítása alatt fejlődött tovább a Weybridge Teniszakadémián és a Parkside Schoolban. Később a Reed's Schoolban (bentlakásos iskola) tanult Cobhamben, ahol olyan híres teniszezők is megfordultak korábban, mint Tim Henman. „Nagyon jó érzés olyan emberek között lenni nap mint nap, akiket szeretsz és akik mindig melletted állnak” – mondta Jack a BBC Sportnak. – Ez az, ami a földön tart és motivál" - tette hozzá. Édesanyja, Nicky kezeli Jack pénzügyeit és biztosítja, hogy minden döntés a hosszú távú siker érdekében történjen. Édesapja, Roger Draper tapasztalata a sportmenedzsment területén segítette Jacket abban, hogy megértse a profi sport világának működését és kihívásait. A bejegyzés megtekintése az Instagramon @jackdraper által megosztott bejegyzés Jack bátyja, Ben Draper, szintén fontos szerepet játszik karrierjében. Ben nemcsak testvéri támogatást nyújt, hanem menedzserként is segíti Jacket. A testvérek közötti kapcsolat különösen erős, és Jack gyakran említi, hogy Bennel való gyerekkori versengésük motiválta őt arra, hogy jobb játékossá váljon. „Az idősebb testvéremmel való rivalizálás hatalmas hajtóerőt jelentett számomra” – mondta Draper. – Emlékszem, amikor fiatalabbak voltunk, volt egy alkalom, amikor egymás ellen játszottunk, megvert, és egyszerűen megölt a fájdalom, pedig négy évvel idősebb nálam." Érdekesség, hogy mindezek ellenére a karrierje kezdetén nem mindig vette elég komolyan a sportot. Egy interjúban elismerte, hogy az első éveiben nem volt elég fókuszált, és időbe telt, mire megértette, milyen áldozatokra van szükség ahhoz, hogy profi szinten versenyezhessen. A teniszpályától a kifutóig Draper nemcsak sportteljesítményével hívta fel magára a figyelmet: modellként is komoly sikereket ért el. Az IMG Models ügynökség szerződtette őt, és olyan neves magazinokban szerepelt már, mint a Vogue és a Tatler. A Vogue júliusi számában Draper Louis Vuitton ruhákban pózolt, miközben elárulta: „Nagyon élvezem a kamera előtti szereplést – főleg, ha jól nézek ki.” A bejegyzés megtekintése az Instagramon British Vogue (@britishvogue) által megosztott bejegyzés Draper stílusa és megjelenése miatt hamarosan a brit tenisz „poszterfiújává” válhat. Merész frizurái, és kifinomult ízlése miatt a divatvilág egyik kedvence lett. Emellett olyan márkákkal dolgozik együtt, mint a Nike, a Dunlop és a Vodafone. Nem meglepő, hogy már 2,3 millió fontra becsülik a vagyonát, pedig még mindig csak 23 éves. A teniszközönség véleménye vegyes a játékos modellkedéséről, de összességében pozitív. Sok szurkoló és szakértő úgy látja, hogy Draper modellkedése előnyös lehet, mivel új rajongókat vonzhat a teniszvilágba, különösen a fiatalabb generációból. Ezek a szereplések segítik abban, hogy Draper ne csak sportolóként, hanem kulturális ikonként is ismertté váljon. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Tatler (@tatlermagazine) által megosztott bejegyzés

Ugyanakkor vannak olyan vélemények is, amelyek szerint a modellkedés elvonhatja Draper figyelmét a tenisztől, különösen egy olyan időszakban, amikor karrierje felfelé ível. Néhány kritikus attól tart, hogy a divatvilágban való aktív részvétel túlzott médiaszereplést eredményezhet, ami csak még nagyobb nyomást gyakorolhat rá. Milyen különlegességei vannak a brit sztárnak? Jack Draper balkezes játékosként tűnik ki a mezőnyből annak ellenére, hogy igazából jobbkezes. Ez viszont lehetővé teszi számára, hogy erős fonákját szinte második tenyeresként használja. Ez az egyedi stílus segítette hozzá az eddigi sikereihez. A fiatal tehetség 2024-ben a US Open elődöntőjébe jutott, ezzel ő lett az első brit férfi játékos Andy Murray óta, aki ilyen messzire jutott ezen a Grand Slam-tornán. Már ötkarikás játékokon is részt vett, a 2024-es párizsi nyári olimpián Draper az első körben legyőzte Kei Nishikorit, majd három szettben kikapott a hetedik kiemelt Taylor Fritztől. A fiatal brit klasszisba bele van kódolva a siker

Fotó: Getty Images via AFP/2025 Getty Images Ami az eddigi nagy dicsőségeit illeti, 2024-ben első ATP-tornagyőzelmét (250) szerezte meg Matteo Berrettini ellen Stuttgartban, majd megnyerte első ATP 500-as tornáját, legyőzve Karen Hacsanovot a döntőben. Ugyancsak tavaly jött a US Open-menetelés, amikor a legjobb négy közé jutott – ez volt az első Grand Slam-elődöntője –, ahol Jannik Sinner állította meg. Végül a már korábban említett Indian Wellsben elért sikert, az első ATP Masters 1000-es győzelmét aratta, legyőzve Holger Runét a döntőben.





