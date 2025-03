„Ez a folt örökre rajtam marad, ezzel tisztában vagyok már egy ideje, de megpróbálok előre tekinteni, hogy mihez is kezdek az életemmel ezek után” – idézte a Magyar Nemzet a Hír Tv-nek adott interjút. Kenderesit 2022 decemberében a biológiai útlevele adatai alapján gyanúsították meg doppingvétséggel, azóta nem versenyezhet. A pillangóspecialista doppingügye akkor robbant ki, amikor a WADA illetékesei a 2017-ben levett mintáit újravizsgálva, illetve a biológiai útlevelét tanulmányozva 2022-ben eltérésekre figyeltek fel.

Kenderesi Tamás bármit megtenne, hogy bizonyítsa ártatlanságát

Fotó: AFP

A Nemzetközi Sportdöntőbíróság február végén több hónapos időhúzást követően meghozta az ítéletét, amiben elutasította Kenderesi Tamás fellebbezését, ezzel jogerőre emelkedett Kenderesi Tamás doppingvétség miatt első fokon kiszabott négyéves eltiltása.

Dr. Hergenrőder Tamás, Kenderesi ügyvédje elmondta,

Kenderesinek semmi titkolnivalója nincsen, akár hazugságvizsgálatot is vállalna, mivel nem követett el semmit.

Az ügyvéd elmondta, 65-70 mellékletet nyújtottak be eddig az ügyben, és most Svájcban folytatják a harcukat.

A doppingügy kirobbanása előtt a rendszeres véradónak számító Kenderesitől 46 alkalommal vettek vérmintát, és jelentenie kellett, hogy az elmúlt három hónapban adott vagy kapott-e vért. A magyar úszó biológiai útlevelében is feltüntette, hogy 2022 áprilisában is vért adott. Ám ezek a minták, akárcsak a 2017-ben levett vérminták, dr. Hergenrőder Tamás elmondása szerint hibásan kerültek be a rendszerbe. Az ügyvéd szerint erről tudomást sem akartak venni.

A másodfokon lévő ügy már a Svájci Legfelsőbb Bíróságon van, mivel első fokon már nem reagálnak semmilyen beadványra a Nemzetközi Sportdöntőbíróságon. Kenderesi vérminta-dokumentumainak dátumai és aláírásai is sántítanak, ezek alapján sem kerülhettek volna bele a sportoló biológiai útlevelébe, ráadásul a hűtési körülmények sem voltak megfelelők, amik szintén torzíthatták az eredményeket.

Kenderesi 2022 októberétől 2023 januárjáig folytatta az edzéseket, abban bízva, hátha elejtik az ügyét. Nem így történt, és egy idő után Kenderesi szavaival élve „kikopott az edzéshez való kedve”.

Közel harmincezer svájci frankba kerül, hogy ezt az ember egyáltalán megpróbálja. Itt nemcsak Tamásról és a családjáról van szó, hanem minden egyes sportolóról, aki hasonló méltatlan helyzetbe kerülhet a jövőben egy rossz rendszer miatt

– zárta mondandóját Dr. Hergenrőder Tamás.