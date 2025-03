Rockhampton mintegy 600 kilométerre északra fekszik a házigazda várostól. A rendezők kedden közölték, hogy ezen a helyszínen tervezik lebonyolítani a kajak-kenu és evezős versenyeket.

A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) nem fogadta túl nagy lelkesedéssel a bejelentést.

Az ausztrálok szerint nem a harapós fenevadak jelentik a legnagyobb probléámt

"Az ICF és az ausztrál szövetség számára is meglepetés volt, hogy Rockhamptonra esett a választás annak ismeretében, hogy más lehetséges helyszíneket is alaposan megvizsgáltak. A folytatásban is együtt dolgozunk majd az ausztrál szövetséggel, Queensland kormányával és minden érintettel, hogy megtaláljuk a lehető legjobb megoldást" - áll az ICF közleményében.

Bár a Fitzroy folyóban sok krokodil él, a vizet több iskola és helyi klub, sőt, az ausztrál válogatott is használja evezésre, így az Ausztrál Evezős Szövetség reakciója nem is az állatok jelenlétére, hanem technikai problémákra fókuszált.

"Miközben a létesítmény edzésre megfelelő, nem készült olyan műszaki megvalósíthatósági tanulmány, amely megerősítené, hogy nemzeti vagy nemzetközi szintű versenyeket is lehet itt rendezni. A sportszerűség és a biztonság alapkövetelmény, s a folyó áramlata befolyásolhatja az eredményeket, bizonyos pályák előnybe kerülhetnek, ez pedig a szabályok szerint nem megengedett" - írta az Ausztrál Evezős Szövetség, amelyhez a sportágat irányító nemzetközi szervezet is csatlakozott.