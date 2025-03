A FIS szerdán jelentette be, hogy a korábban már ideiglenes eltiltott három norvég hivatalos személy mellett ezúttal két síugró licencét vonta be. A botrány a hétvégén pattant ki a trondheimi északisí-világbajnokságon. Felvételek igazolták, hogy a házigazda norvégok több síugrója is olyan ruházatot viselt, amelyekbe a légellenállás csökkentését segítő merevítőket, illetve drótokat tettek.

Marius Lindvik az egyik eltiltott

Fotó: Jonathan NACKSTRAND / AFP

A vb szombati nagysáncversenyében Lindvik eredetileg második volt, de őt az osztrákok, a szlovénok és a lengyelek közös tiltakozását követően kizárták csalás miatt, akárcsak a negyedik Forfangot. A norvégok eredetileg tagadták az öltözet manipulálását, ám később Jan-Erik Aalbu, a válogatott igazgatója elismerte a csalást, és elnézést kért a vetélytársaktól és a szurkolóktól.

Ezt követően Magnus Breviget, a válogatott edzőjét, Thomas Lobben másodedzőt, valamint a csapat felszerelés-menedzserét, Adrian Liveltent is eljárás alá vonták, és ideiglenes eltiltották őket, a FIS pedig lefoglalta a norvég csapat valamennyi síugróruházatát - írja az MTI.

A vizsgálat tovább folytatódik, akár további kizárások is lehetségesek, és ezek módosíthatják az éremtáblázatot is.