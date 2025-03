„Várakozással tekintünk egy erősebb, függetlenebb és virágzóbb olimpiai mozgalom elé egy új vezető alatt, és arra, hogy Oroszország visszatérjen az olimpiai dobogóra” – írta Mihail Degtyarev orosz sportminiszter, aki egyben az Orosz Olimpiai Bizottság vezetője is a Telegramon.

Coventrynek közben korábban védekezni kellett, hiszen Zimbabwében sokan megkérdőjelezték a kapcsolatát a sokak által vitatott Emmerson Mnangagwa elnökkel, ráadásul vannak sporton belüli problémák az országban. A labdarúgásba való kormányzati beavatkozás azt eredményezte, hogy a FIFA 2022-ben eltiltotta Zimbabwét, míg tavaly az Egyesült Államok szankciókat rendelt el Mnangagwa és más vezető tisztségviselők ellen korrupció és emberi jogi visszaélések miatt.

A geopolitikai kérdések jelentette kihívásokkal kapcsolatban Coventry elmondta: „A NOB és az olimpiai mozgalom azért tartott ki ennyi ideig, mert összehozza az embereket, és a sokszínűség egyesíti az embereket. A mai világban ez a legnagyobb platformunk arra, hogy bemutassuk az emberiség javát, és hogy olimpiai mozgalomként megosszuk értékeinket.”

Coventry szerint „kulcsfontosságú lesz a kommunikáció” Donald Trump amerikai elnökkel, mivel félő, hogy bevándorlási politikája hatással lehet a sportolók vízumszerzési lehetőségeire a 2028-as Los Angeles-i játékok előtt. „Húszéves korom óta foglalkozom, mondjuk úgy, hogy komoly kihívást jelentő, magas pozícióban dolgozó férfiakkal” – mondta a korábbi úszó, aki a sportvilág legbefolyásosabb pozícióját tölti majd be.

Kirsty Coventry előtt hatalmas feladat áll

Fotó: Fabrice COFFRINI / AFP

Coventryt a leköszönő elnök, Thomas Bach favoritjának tartották, ezt igazolhatja a viszonylag visszafogott kampány és a meggyőző sikere is. Olyan kérdésekkel is foglalkoznia kell majd, mint a nemek közötti egyenlőség, az éghajlatváltozás és annak biztosítása, hogy a játékok a jövőben is relevánsak maradjanak.

Mit jelen mindez a magyaroknak?

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke szerint meglepetés, de valójában mégsem az, hogy a zimbabwei jelöltet választották meg.