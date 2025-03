A világbajnok Luke Littler a Nathan Aspinall elleni nyitómeccsén ugyan produkált egy 11 pontot érő kört is, de egyrészt ezt egy 180-as követte, másrészt 102,21-es körátlaggal így is 6-3-ra győzött. A Premier League-címvédő dartsjátékos a Rob Cross (aki az első körben a hazai kedvenc Gerwyn Price-t búcsúztatta) elleni elődöntőjében 107,67-os átlaggal nyert 6-2-re, majd a Michael van Gerwen elleni fináléban ezt is felülmúlta: a 112,50-es körátlaga 6-4-es győzelmet, a cardiffi este megnyerését, ráadásul egy kilencnyilast is eredményezett.

A 18 éves Luke Littler a cardiffi darts Premier League-állomáson ellenállhatatlan volt, karrierje harmadik tv-s kilencnyilasát is megdobta

Fotó: Ben STANSALL / AFP

A 9 nyilast a walesi közönség által eleinte folyamatosan kifütyült Littler a döntő negyedik legjében dobta, de ő csak tizedmásodpercekkel később tudta meg, hogy sikerült a tökéletes játék, ugyanis elsőre nem látta, hogy a dupla 15-öt valóban sikerült eltalálnia, csak a játékvezető bemondása után mert örülni – ezt később el is ismerte. Littler nem mellesleg csütörtökön délután az Instagram-oldalán

utalt arra, hogy fog dobni este egy kilencnyilast úgy, hogy az utolsó körben a 141 pontot 60-51-30 felosztásban fogja teljesíteni – így is lett.

Az angol szurkolók körében Littler volt a pozitív, míg Luke Humphries a negatív hős: a másik angol világbajnok a Van Gerwen elleni negyeddöntőjét 4-1-es előnyről veszítette el úgy, hogy 4-4-nél a 80 pontot két darab dupla 20-assal próbálta eltüntetni. Első nyíllal kidobott a táblából, majd dupla 5-öst dobott, így nem tudott kiszállni, a holland pedig megbüntette. Az angol Sky Sports közvetítésében „nevetséges" és „hülyeség" néven illették a történteket, és a közösségi médiában is rengeteg durva kritikát kapott Humphries.

Luke Littler továbbra is a darts Premier League tabellájának élén

Az este során 22(!) darab 180-ast dobó Littler idén harmadik alkalommal nyert Premier League-állomást, mellette Humphries és Price győzött két-két fordulóban. Hármuk mellett Michael van Gerwen áll még továbbjutó helyen, de Rob Cross és Nathan Aspinall sincs nagyon lemaradva – Chris Dobey és a továbbra is nyeretlen Stephen Bunting már annál inkább.