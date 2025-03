Magyarország első, online kaszinó és sportfogadási szolgáltatásokat is kínáló vállalata, a Vegas.hu egyedülálló stratégiai együttműködést kötött a világ egyik, ha nem a legerősebb labdarúgó-bajnokságával, a spanyol La Ligával. A történelmi bejelentés apropóján megtartott sajtóeseményen a két szervezet képviselője mellett egy Bajnokok Ligája-győztes focilegenda is megjelent, aki azt is elmondta, szerinte melyik csapat fogja megnyerni a 2026-os világbajnokságot.

A főváros ötödik kerületében található BiBo Budapest étteremben megtartott keddi sajtóeseményt Nagy Viktor sportkommentátor vezette fel, majd a Vegas.hu online üzletágának igazgatója, Müller Zsolt vette át a szót, aki a sportfogadás töretlen népszerűségéről, azon belül is a labdarúgás jelentőségéről beszélt. „2023-ban indítottuk el az online sportfogadást, amely a legfiatalabb üzletág a vállalatcsoporton belül, és az elmúlt másfél évben jelentős növekedésen ment át. 2024-ben a futball verhetetlen volt, a spanyol bajnokság mérkőzéseire fogadtak a legtöbben, de a többi topliga és természetesen az Európa-bajnokság is rendkívül népszerű volt a játékosaink körében. Az Eb-döntő volt a legfogadottabb esemény tavaly, emellett a magyar válogatott meccseit és a Ferencváros Konferencia-liga-mérkőzéseit is kiemelt érdeklődés övezte” – árulta el Müller Zsolt, aki a Vegas.hu legnagyobb céljairól is beszélt. Müller Zsolt szerint az egyik legfőbb cél, hogy a Vegas.hu megkerülhetetlen szereplője legyen a magyar sportfogadásnak

Fotó: Csudai Sándor - Origo „Szeretnénk élményeket adni a szurkolóknak, és egy közösséget építeni a sportfogadás által. Azt szeretnénk, hogy a sport szeretete összekösse a játékosainkat, akiknek mindig ott legyen a fejükben a fogadás lehetősége. Fontos cél, hogy a Vegas.hu megkerülhetetlen szereplője legyen a magyar sportfogadásnak” – tette hozzá a vállalat online üzletágának igazgatója, aki a termékpaletta folyamatos megújítása mellett felhívta rá a figyelmet, hogy egyedülálló partnerségek építésével is szeretnék megszilárdítani helyüket a sportfogadási piacon. Ezt követően érkezett el az idő a történelmi megállapodás bejelentésére: a Vegas.hu lett a La Liga hivatalos magyar sportfogadási partnere. A nagyszabású együttműködés apropóján a La Liga szponzorációs igazgatója, Javier Gurrea elmondta, hogy már a kezdetektől óriási lehetőséget láttak a két szervezet közötti partneri viszony létrejöttében. Történelmi bejelentés: A Vegas.hu a La Liga hivatalos magyar sportfogadási partnere

Fotó: Csudai Sándor - Origo „Óriási lehetőség ez számunkra, már az első perctől kezdve hatalmas potenciált láttunk benne. A Vegas.hu segítségével mi is közelebb tudunk kerülni a szurkolókhoz. Arra van szükségünk, hogy minél nagyobb interakciót hozzunk létre a klubok és a szurkolók között, ennek az együttműködésnek köszönhetően pedig jelentős mértékben nőhet az érdeklődés, még többen követhetik majd a La Liga történéseit. Értéket, kiválóságot szeretnénk jelenteni. Mi vagyunk talán a legnagyobb labdarúgó-platform a világon, de növelni akarjuk ezt az ökoszisztémát, amelynek a szurkolók és a klubok is a részesei. A foci ma már nem csak arról a 90 percről szól, amíg a meccs tart” – mondta Gurrea, aki a legnagyobb riválisnak tartott Premier League-gel is összevetette a spanyol bajnokságot.

„A számadatok alapján a 21. században 75 lehetséges címből a La Liga csapatai húzták be a legtöbbet, az Aranylabda-díjak szempontjából is jobban állunk az angol élvonalnál. Tehát ezek alapján mondhatjuk, hogy a La Liga jelenleg a legnagyobb és legerősebb labdarúgó-bajnokság a világon. Olyan modellünk van, amiket más topligák is szeretnének átvenni, másolni” – tette hozzá a szponzorációs vezető. Javier Gurrea szerint jelenleg a La Liga a világ legerősebb focibajnoksága

Fotó: Csudai Sándor - Origo A nagyszabású sajtóesemény legnagyobb szenzációja – a történelmi megállapodás bejelentése mellett – az volt, hogy a helyszínen megjelent a Real Madrid háromszoros Bajnokok Ligája győztes legendája, Guti, aki jelenleg a La Liga nagyköveteként népszerűsíti a spanyol futballt világszerte. Az egykori kiváló középpályás szerint a spanyol fociliga nagyköveteként, olyan korábbi sztárjátékosokkal, mint Carles Puyol és Fernando Morientes, megtisztelő feladatuk van, hiszen a La Ligát népszerűsíthetik a világ számos pontján. Az ötszörös spanyol bajnok klasszis úgy véli, idén a végletekig kiélezett lesz a bajnoki versenyfutás, amelyben a három gigász, a Barcelona, a Real Madrid és az Atlético Madrid küzd a végső győzelemért. „Nem tudom, ki lesz a végső győztes, én persze remélem, hogy a Real hódítja el a trófeát. Én nyilván mindig a Real Madridra fogadok. Nagyon szenvedélyes lesz a küzdelem, mindhárom csapat fej-fej mellett halad, szerintem a legvégén fog eldőlni a versenyfutás” – mondta Guti, aki Puskás Ferencről és a Real Madrid-DNS-ről is beszélt, miszerint a Bajnokok Ligája rekordgyőztese sosem adja fel és szinte bármikor képes megfordítani az eredményt.

A La Liga nagykövete, Guti játékosként háromszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját a Real Madriddal

Fotó: Csudai Sándor - Origo „A Real Madridnál mindannyian büszkék vagyunk rá, hogy Puskás Ferenc a mi mezünket hordta. Sok szeretettel gondolunk vissza rá, ő egy igazi legenda a Real számára. Ami a győztes mentalitást illeti, minket már kicsi korunktól kezdve arra tanítottak, hogy a legvégsőkig küzdjünk, hogy sose adjuk fel. Mindig hinni kell abban, hogy lehet nyerni, hogy meg lehet fordítani a meccset. Amint leigazolunk egy játékost, azonnal megfertőzzük ezzel a mentalitással” – tette hozzá a Real-legenda, majd az Eb-címvédő spanyol válogatott vb-esélyeiről is beszélt. „A spanyol válogatottnál most kiváló csapatunk van, minden poszton klasszisok vannak, és rengeteg tehetséges fiatal található a keretben. Amennyiben a Vegas.hu-n a 2026-os világbajnokságra is fogadni lehet, én megfogadom a spanyolokat a vb-győzelemre” – jelentette ki határozottan Guti, aki azt is elmondta, óriási ajándék lenne számára, ha a Real Madrid vezetőedzője lehetne, de nem ez az elsődleges ambíciója. Guti szerint a spanyolok nyerik meg a 2026-os vb-t

Fotó: Csudai Sándor - Origo A La Liga és a Vegas.hu együttműködése kapcsán Müller Zsolt hangsúlyozta, hogy segítségével olyan eseményeket tudnak szervezni a jövőben, amelyeken részt vesznek a La Liga képviselői, illetve egyedi ajándéktárgyakat sorsolhatnak ki. A megállapodás a kizárólagos marketingjogok mellett a magyar játékosok számára máshol nem elérhető fogadási lehetőségekre, valamint a spanyol bajnokság legendás nagyköveteinek magyarországi látogatására is kiterjed. „A nemzetközi fociszervezetek között talán Magyarországon itt van a legnagyobb szurkolótábor. Csak a Realnak és a Barcának egymillió magyar szurkolója van ideheza. A La Liga kereste a külföldi partnereket, tudtuk, hogy nyitott a külföldi partnerségre. Fontos volt számunkra, hogy ezt behúzzuk és mi legyünk a szervezet hivalalos magyarországi partnere. Ez egy mérföldkő a Vegas.hu történetében, olyan lehetőségeket nyit ki, ami számunkra eddig nem volt jelen. Az együttműködésnek köszönhetően exkluzívan képviseljük a La Ligát. Mindezt úgy, ahogyan Magyarországon azt más nem képes nyújtani” – összegzett a vállalat online üzletág-igazgatója.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!