A világranglistán 59. játékos – aki a februári, dohai viadal óta nem százszázalékos – szerdán 6:3, 3:6, 6:4-re kikapott a 38 éves Gaël Monfilstól a miami verseny nyitókörében, de mint menedzsmentjének tájékoztatásában kiemelte, fizikai állapota ellenére jó meccsen van túl. „Az volt a harmadik olyan nap, amikor már picit jobban terhelni tudtam a bal lábam, és a fájdalom is némileg csökkent. A meccsen is ugyanolyan kötést kaptam, mint korábban az edzésekre, de betettek a bokám alá egy plusz szivacsot is, ami nyomást adott a területnek, ez is csökkentette a fájdalmamat, illetve fájdalomcsillapítót is vettem be, no meg az adrenalin is valószínűleg segített elnyomni. Ezzel együtt nem tudtam minden labdáért elmenni, néha a mozgásom, a helyezkedésem nem volt olyan, mint kellett volna” – nyilatkozta a 25 éves játékos.

Hozzátette: az előző napokat is végig dolgozta, a gyógytorna és a kezelések mellett kardió- és erőnléti edzéseket is végzett, majd a pályán a lábát kímélve alapütéseket gyakorolt, így nem épült le. „Az biztató, hogy végig tudtam játszani egy egy óra negyven perces mérkőzést. Egyébként közepes meccs volt, sokat hibáztam, de sok nyerőt is ütöttem, ami benne volt, mivel az volt a taktika, hogy sokat kockáztatok, mert a lábammal nem bírtam volna a hosszabb labdameneteket, amiből egy-kettő így is becsúszott, viszont még a döntő szettben is úgy éreztem, lehet esélyem. Ilyenkor nyilván megjön a lelkesedés még a nehézségek ellenére is, hiszen itt vagyok, hátha mégis meg tudom nyerni, gyerünk, alkossunk. Nem jött össze, de azért ez nem volt olyan rossz fél lábbal, vagy mondjuk maximum másfél lábbal Monfils ellen” – fogalmazott.

Arról is beszélt, a tavaly Miamiban negyeddöntős volt, és szeretett volna ismét szép eredményt elérni. „Ráadásul sok pontot is veszítek ezzel, a nyolcvanadik hely környékére esek vissza a világranglistán, ami nagy szívfájdalom, hiszen nem ott leszek a rangsorban, ahova tartozni szeretnék. Lehet, hogy játszanom kell most salakon egy-két challenger tornát vagy selejtezőt, hogy főtáblás legyek ATP-tornákon. A római és a madridi ezres tornákra a 72-75. helyezettek szoktak még beférni, bízom benne, hogy mihamarabb előrébb tudok lépni. Bízom benne, hogy teljesen fel fogok épülni akár már a bukaresti ATP 250-es viadalra, de legkésőbb a monte-carlói ezres versenyre” – fejtette ki Marozsán Fábián, aki pénteken elindult haza, s a következő napokban több vizsgálat, majd rehabilitáció vár rá.