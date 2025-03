Délelőtt mindkét magyar sprinter könnyedén futva jutott tovább, az Eb-hetedik Enyingi futammásodikként, 46.23 másodperces idővel, míg Molnár 46.35 másodperccel elért győzelemmel. Pénteken helyi idő szerint este két elődöntős futamot rendeztek, melyekből az első három-három jutott a szombati fináléba (magyar idő szerint 13:55-től rendezik meg).

Az elsőben Molnár Attila volt érdekelt, aki a 4-es pályán rajtolt, ami nem nevezhető igazán előnyösnek. Karlik Pál tanítványa az előfutamban kifejezetten visszafogottan kezdett, ezúttal viszont nagyon meg kellett futnia az első 200-at, hogy jó helyen tudjon bevágni, ő pedig ezt meg is tette a japán Szato Fuga mögött. A világranglista-vezető (44.70 mp) amerikai Christopher Bailey csupán a negyedik helyen kezdte a második kört, mely kicsit kaotikus volt. Bailey a hosszú egyenesre fordulva mindenkit állva hagyott, Molnár pedig az utolsó kanyarban előzés közben kicsit összeakadt a japánnal, de végül magabiztosan ért be a második, döntőt érő helyen.

Ezek után viszont hosszú percekig nem jelent meg az eredmény a kivetítőn, vélhetően Molnár és Szato esetét vizsgálták. A helyzet a második futamig sem tisztázódott, melyben Enyingi Patrik még nehezebb pályabeosztást kapott, ugyanis a hármason rajtolt és az első kör után a negyedik helyen vágott be, lemaradva az első háromtól. A gödöllői sprinter a második körben nem tudta csökkenteni hátrányát, s végül 46.93-as eredménnyel a negyedik helyen ért célba. A szám második elődöntője is lezárult, ám a hivatalos eredményeket továbbra is homály fedte, Molnár Attila pedig az M4 Sport kamerájánál várakozott. Végül közel negyedóra után biztossá vált, hogy 46.32 másodperces eredménnyel a második lett és szombaton a fináléban lesz érdekelt.