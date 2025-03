A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) hivatalos oldalán jelentette be, hogy az olasz Emanuele Renzini lett a magyar boksz új kapitánya. Az itáliai szakember neve jól cseng a boksz világában, a legutóbbi időkig az olasz válogatottak mellett dolgozott, többek között a párizsi olimpián is. A tíznél is több külföldi és magyar kapitánypályázat – köztük Balzsay Károlyé és a végül visszalépő Erdei Zsolté – mellett az utolsó hármas szűkítésnél az ír John Conlan és a kubai Ernesto Aroche maradt még a kalapban, közülük választotta a MÖSZ Renzinit.

A kinevezett kapitány így nyilatkozott: „Nagyon jól ismerem a magyar ökölvívást, a különböző versenyeken és edzőtáborokban az elmúlt években rengetegszer találkoztam a válogatottakkal.

A tehetséges fiatalokat pedig igyekszem minél gyorsabban feltérképezni. Amiben a modern edzéselmélet segítségével előre léphetünk, az a sebesség és a dinamika, ugyanakkor a bunyósok technikai képzettségére nem lehet panasz, arra bátran építhetünk."

A frissen kinevezett kapitány egyébként már el is indult Debrecenbe, ahol a héten rendezik az esztendő legnagyobb hazai nemzetközi versenyét, a 69. Bocskai István-emlékversenyt, ahol majd testközelből figyelheti azokat, akiktől a jövőben az ő megítélése is függ: a magyar válogatottakat.