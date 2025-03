A tavaly US Open-döntőben és világbajnoki fináléban is szerepelt Taylor Fritz 2024 februárjának végén Acapulcóban is versenyzett, ám ott az első mérkőzésén vereséget szenvedett. Az amerikai teniszező barátnője, Morgan Riddle számára mégis emlékezetes maradt a mexikói torna, ugyanis az ott töltött ideje alatt emberrablók elől kellett menekülnie. A szépséges influenszer több mint egy év után a közösségi oldalán számolt be a különleges esetről.

Morgan Riddle 2020 júniusa óta a teniszező Taylor Fritz párja

Fotó: Getty Images via AFP

Riddle megosztott egy rövid felvételt, amelyet Mexikóban készített, a videó mellé pedig szöveget is írt.

„Tavaly emberrablási kísérletet követtek el ellenem Acapulcóban.

A fa által kitakart férfi egy társával együtt üldözőbe vett a tengerparton, és rohannom kellett előlük, miközben a szálloda biztonsági embereiért kiabáltam.

A verseny szervezői mondták, hogy ne mászkáljunk egyedül, de én szerettem volna lefényképezni a naplementét, úgyhogy végülis ez az én hibám is volt. A történet tanulsága: az utazás szórakoztató, de legyünk éberek” – írta Taylor Fritz barátnője.

A Morgan Riddle iránti érdeklődés nem véletlen, a közösségi oldalán rendre megosztott fényképeivel nagy népszerűségre tett már szert.

