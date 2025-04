Ma már távoli múltnak tűnik, de nem volt annyira régen, amikor a világ és az ország mindennapjait a koronavírus határozta meg. A vírus nem válogatott, szinte mindenki átesett rajta egyszer vagy akár többször. Van, aki könnyebben átvészelte, de voltak olyanok is, akik számára végzetesnek bizonyult a betegség. A bizonytalanságot csak fokozta, hogy nem lehetett tudni, kire, milyen hatással lesz a fertőzés, de láthattuk, hogy komoly sportembereket is ledöntött a betegség, amely akár végzetes is lehetett. Nem nézte, ki hány éves, ki mennyit sportolt, ki nyert olimpiát. Nem kímélte a magyarok és a világ tornasportjának legendáját, Csollány Szilvesztert sem. Szilast. A gyűrűk urát.

Csollány Szilveszter 2000-ben lett olimpiai bajnok

Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

Csollány Szilveszter kiemelkedő tehetség volt

Csollány Szilveszter 1970. április 13-án született Sopronban. A tornával átlagon felüli fizikai képességeinek és tanulékonyságának köszönhetően már ötévesen megismerkedett, Győrben. Amikor követte volna a bátyját, és inkább futballozni akart, az édesanyja és az edzője meggyőzték a folytatásról, és az is sokat számított, hogy már egészen fiatalon voltak sikerélményei a versenyeken.

„Amikor a srácok felsorakoztak előttem, azonnal feltűnt, hogy Szilveszternek olyan a felépítése, mint ha tornásznak született volna.

Nem volt vaskos, de vékony sem, ahogy kihúzta magát és egyenesen a szemembe nézett, azt gondoltam, hogy ez a fiú legény a talpán. Mindig is az volt a véleményem, hogy akit ilyen alkattal ajándékozott meg a sors, abból egyszer nagy bajnok lehet, feltéve, hogy még ügyes és tanulékony is" - mondta korábban Röck Samu, a győri tornasport atyja, aki elindította Csollány Szilvesztert a tornasportban.

A fővárosba 1986-ban költözött, az Újpesti Dózsa sportolója lett, három évvel később bekerült a válogatott keretébe, 1990-ben állhatott először dobogóra a nemzetközi felnőtt mezőnyben, miután harmadik lett az Európa-bajnokságon. Szókimondó magatartása következtében, a szakvezetőkkel folytatott vitái után 1993-ban eltiltották, és fegyelmi büntetése miatt nem engedték indulni a vb-n, vagyis kizárták a válogatottból. Pedig ekkor már világbajnoki ezüst- és kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes volt, a barcelonai olimpián pedig a hatodik helyen végzett gyűrűn.

Ekkor az Egyesült Államokba költözött, és előbb St. Louisban, majd Sacramentóban fiatalokat oktatott.

Nehéz körülmények között dolgozott, közben pedig egyedül, edző nélkül készült az atlantai ötkarikás játékokra. Megváltozott, és fegyelmezett emberként ezüstérmet nyert. Egy év múlva hazaköltözött, Sydneyben pedig rendkívül tudatosan, magabiztosan versenyzett, és látványos gyakorlata emlékezetes körülmények között olimpiai aranyérmet jelentett számára. A világversenyeken csak gyűrűn nyert érmeket, ezért manapság már sokan szerspecialistaként emlékeznek rá, pedig akkoriban erre még nem volt lehetőség.