A Manchester United csapatával Patrice Evra öt Premier League-trófeát és Bajnokok Ligáját is nyert, igaz, ez még a legendás Sir Alex Ferguson vezetőedző irányítása alatt történt. A lassan 44 éves, visszavonult játékos úgy gondolta, számára most érkezett el az idő, hogy valamilyen egészen más sportágban is kipróbálja magát, méghozzá az MMA-ban. A Borics Ádámot is foglalkoztató PFL európai gáláján fog harcolni Párizsban, majd május 23-án, és egyelőre még nem jelentették be a rendezvény szervezői, hogy ki ellen teszi mindezt.

A Manchester United csapatában egy korábbi fotón, Patrice Evra.

Fotó: ANDREW YATES / AFP

A Manchester United korábbi játékosára nagy kihívás vár

Evra nem kisebb dolgot vállalt, hogy a focipályát a ketrecre cserélje, ami elég nagy váltásnak tűnik. Mindenesetre most bejelentkezett hozzá edzőnek egy igazi legenda, az UFC könnyűsúlyú divíziójának egykori világbajnoka, aki annak idéjen szinte megsemmisítette Conor McGregort az oktagonban, Khabib Nurmagomedov. A dagesztáni már nem bunyózik, viszont trénerként rendkívül aktív és ebbéli minőségben ajánlott fel segítséget Evrának, aki megtisztelőnek érzi, hogy személyesen a nagyság foglalkozna vele.