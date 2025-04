A legifjabb, 19 éves Lévai fivér Európa-bajnoki debütálása parádésra sikerült szombat délelőtt, ugyanis előbb a címvédő, világbajnok Ulvi Ganizade ellen az utolsó tíz másodpercben fordított, majd a kétszeres U23-as Európa-bajnok orosz Alen Mirzojant is legyőzte - írja az MTI.

Lévai Levente 19 évesen döntős

Fotó: Magyar Birkózók Szövetsége

Az elődöntőben a fehérorosz Aljakszandr Ljavoncsikkal találkozott, akivel az első másfél percben meddő állóharcot vívott. A kiegyenlített küzdelemben a bírók a fehéroroszt látták passzívabbnak, amivel Lévai jutott vezetéshez, és Ljavoncsiknak kellett lehasalnia parterhelyzetbe. A fehérorosz versenyző érezhetően félt a délelőtt ilyen szituációkban remekül akciózó Lévaitól, és gyakorlatilag nyílegyenesen kikúszott a szőnyegről, ami szabálytalan. A bírók ennek megfelelően meg is intették (2-0), az ítéletet pedig a fehéroroszok reklamálása után a felvételek alapján a zsűrielnök is megerősítette (3-0). A rossz challenge-dzsel Lévai előnye hárompontosra nőtt, majd lentről, komoly erőfeszítések árán össze tudta fogni ellenfelét, kiemelte, és nagy ívben kidobta a szőnyegről. Mivel a fehérorosz nem forgott át, csak két pont járt a mutatványra (5-0), ám Lévai előnye így is hatalmasnak számított.

A második menetben a fiatal magyar már csak a biztonságra és előnye őrzésére törekedett, "bevállalta", hogy a menet elején leküldjék passzivitás miatt (5-1), lentről pedig nagyszerűen védekezett, egyetlen kiléptetést "szenvedett el", majd a meccs végéig biztosan állt a lábán, ezzel pedig fináléba jutott. A vasárnap esti döntőben a francia Ibrahim Ghanem vár rá.

Rögtön Lévai után a tavaly vb-ezüstérmes Szilávssy Eriket szólították szőnyegre, aki az Eb- és vb-címvédő török Burhan Akbudakkal csapott össze.

Szilvássy első meccsén visszafogott teljesítményt nyújtott, majd a negyeddöntőben svéd riválisát egy gyönyörű emeléssel verte, napi legjobb formáját azonban - mint kiderült - a török ellen tartogatta. A meccs elején még nem volt meggyőző a magyar kötöttfogású, az állóharcban valamivel riválisa tűnt jobbnak, másfél perc után ezért őt figyelmeztették, és küldték le parterbe (0-1), lent pedig Akbudak egyszer meg tudta pörgetni. A 0-3-as eredmény ébresztőként hatott Szilvássyra, aki állásból egészen más ritmusban folytatta a küzdelmet, energikus volt, majd a harmadik percben egy villámgyors karberántással levitte a törököt, és azonnal meg is pörgette, ezzel 4-3-ra átvette a vezetést.

A második szakaszra Akbudak láthatóan elfáradt, így Szilvássy előbb visszakapta a passzivitás pontot (5-3), majd a hat perc végéig állásból könnyedén óvta meg előnyét. A döntőben Szilvássy Eriknek az azeri Gurban Gurbanov lesz az ellenfele.

A küzdelmeket szintén szombaton kezdő, negyeddöntőben vesztes Szőke Alex számára szintén nem ért véget az Eb, vasárnap a vigaszágon folytathatja a küzdelmeket, mivel legyőzője, a bolgár Kiril Milov bejutott a döntőbe.