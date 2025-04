. @danhardymma's 𝗞𝗘𝗬𝗦 𝗧𝗢 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥𝗬 🔑:

🇵🇪Jesus Pinedo 🆚 Adam Borics🇭🇺



Dan Hardy breaks down the Featherweight matchup set to bring the crowd on their feet in Orlando!



B2YB @atturotires



[ #PFLWorldTournament | Thursday , April 3rd | 📺 10PM EST | ESPN 2 ] pic.twitter.com/Y5CLqJnwtk