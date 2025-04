A levél, amelynek másolatát csütörtökön szerezte meg az Associated Press, március 21-én kelt, és azzal a kéréssel kezdődik, hogy a játékosok képviselői és a címzett négy személy között személyes találkozót tartsanak a Madrid Openen: Craig Tiley az Australian Open, Stephane Morel a French Open, Sally Bolton a Wimbledon és Lew Sherr az US Open vezetője volt a levél címzettje. Az üzenet alján a március 3-i héten a ranglista első 11 helyezettje közül 10 nő kézzel írott aláírása található - Elena Rybakina neve hiányzik -, valamint az adott héten az első 10 férfi teniszező teljes listája. A 20-ból 15-en nyertek legalább egy Grand Slam-címet vagy jutottak major döntőbe, természetesen közülük is kiemelkedik eredményeit tekintve Novak Djokovic.

Novak Djokovic még mindig magas szinten játszik Fotó: Getty Images via AFP/2025 Getty Images

Djokovic és társai a sarkukra álltak

A játékosok három területet vázolnak fel, amelyekre összpontosítani szeretnének:

A Grand Slam-tornáknak pénzügyi hozzájárulást kellene nyújtaniuk a játékosjóléti programokhoz.

A pénzdíjakat „ a versenyek bevételeinek megfelelőbb százalékára kellene emelni, amely tükrözi a játékosok hozzájárulását a versenyek értékéhez ” .

a versenyek bevételeinek megfelelőbb százalékára kellene emelni, amely tükrözi a játékosok hozzájárulását a versenyek értékéhez . A sportolóknak több beleszólást kellene kapniuk a „ versenyzést, valamint a játékosok egészségét és jólétét közvetlenül befolyásoló ” döntésekbe.

A következő Grand Slam-torna a French Open (Roland Garros) lesz, a főtáblás mérkőzések május 25-én kezdődnek Párizsban.