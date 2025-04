Óriási érdeklődés közepette rendezték meg Magyarország első pusztakezes ökölvívó gáláját a budapesti Riz Levente Sportközpontban szombat este. A 19.30-as kezdés előtt egy órával már kígyózó sorok vették körbe a csarnok bejáratait, a parkolókban pedig meg lehetett volna rendezni egy kisebb autó világkiállítást. A sportaréna egyébként ismerős lehetett minden bokszot szerető embernek, itt voltak korábban a Sztárbox harcai vasárnap esténként.

Most azonban egy egészen különleges eseménynek lehettek a nézők szemtanúi, ugyanis debütált a pusztakezes boksz Magyarországon. Ahogy az egyik szervező, Rácz Félix korábban lapunknak is elmondta, a nemzetközi BKFC sikerei adták meg a megerősítést arra, hogy itthon is lehetne egy ilyen sporteseménynek keresni valója. Nos, úgy tűnik a korábbi bokszpromóter nem tévedett, sőt. Szinte teljesen megtelt a helyszín a kezdés előtt szűk tíz perccel, így mindenkinek jutott ideje arra, hogy a bunyók előtt átadja magát a hangulatnak.

Véres meccsek, óriási pofonok voltak a gálán.

Fotó: Godó Sándor/Felix Promotion International

A szervezők ugyanis kitettek magukért, volt itt minden, fényjáték, az Európában egyedülálló kör alakú ring, és több óriáskivető is, hogy mindenki tényleg mindent láthasson a harcokból. Újságíróként egy dolgot hiányoltam, azt is csak magam miatt, hogy nem volt dedikált helye a sajtó munkatársainak, így maradt az ölben gépelés és a bizalom a gép akkumulátora iránt, hogy végigbírja az estét.

Még az első ütésváltás előtt volt alkalmam a nézőtéren két percig a párizsi olimpia egyik hősével, Hámori Lucával szót váltani, akinek a testvére, Hámori Ádám is szerepelt az esti programban. Hámori Luca elmondta, hogy kiskorától kezdve hol ő ült a testvére meccsén a ring mellett a nézőtéren, hol fordítva volt ez, de most más a helyzet, mégiscsak pusztakezes bokszról van szó, ami eddig itthon még nem volt. Elmondása szerint nagyon izgul a testvéréért, de vele együtt teszi ezt az egész Hámori-család is, valamint azt is hozzátette, hogy amit ő eddig látott szervezésben, fény- és vizuális elemekben, az itt tényleg első osztályú.

Pontosan kezdődött a program, amelynek első összecsapásán Isaac Oroyovwe Magyarországot képviselve váltósúlyban rendkívül jól indította az estét. Konkrétan az első két percben kétszer is padlóra küldte szlovák ellenfelét, Pavol Tajbost, akinek becsületére legyen mondva, ezután is tudta folytatni a meccset, amelyet végül Isaac egyhangú pontozással húzott be. Később néhány szót tudtam váltani a kiváló ökölvívóval, aki elmondta, hogy a második menetben egy ütés következtében szerinte eltörött a kézközépcsontja, de még el kell mennie röntgenre, hogy biztosat állíthasson ez ügyben. Nos igen, ezen az estén a legjobban az egyik harcos, Baracsi Dániel foglalta össze az esszenciáját egy mondatban a pusztakezes boksznak: „Itt a győztest is megverik.”