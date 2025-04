A Ingebrigtsen család drámai történéseiről 2024-ben értesült a világ, de a három fiú, akikből kiváló futók lettek, már 2022-ben megszakították a (szakmai) kapcsolatot az apjukkal. Azóta elkezdődött a bírósági tárgyalás, amin hétfőn a vádlott, Gjert ismertette az álláspontját. Az atlétika norvég szupersztárja, Jakob Ingebrigtsen édesapja tagadta, hogy megrúgta volna a kétszeres olimpiai bajnokot, ahogy azt is, hogy egy vizes törülközővel arcon ütötte volna a lányát.

Jakob Ingebrigtsen a bírósági meghallgatáson

Fotó: CARINA JOHANSEN / NTB

A Norvégiát megrázó per második hetének kezdetén Gjert Ingebrigtsen többször is sírva fakadt, miközben azt bizonygatta, hogy soha életében nem ütött meg senkit, és annyira ellenezte az erőszakot, hogy a hadseregből is leszerelt. Az öt órán át tartó tanúvallomása során Gjert elismerte, hogy néha követelőző volt, miközben három fiát, Jakobot, Henriket és Filipet edzette.

Azt is elismerte, hogy egyszer egy veszekedés után kidobta a családi PlayStationt egy második emeleti ablakon.

Gjert vallomásának nagy része egy 2022 januárjában, Ingrid nevű lányával történt incidens körül forgott, ami miatt a testvérek megszakították vele a kapcsolatot. A most 18 éves Ingrid előző héten elmondta a bíróságnak, hogy egy vizes törülközővel arcon csapta őt az apja, miután megtiltotta, hogy kint játsszon a barátaival.

A norvégiai Sandnesben tartott tárgyaláson Gjert ragaszkodott álláspontjához, miszerint egy törölközővel szárította a nyakát, miközben a lánya azt kiabálta felé, hogy „nem akarok többé a börtönödben lenni”, miközben a mutatóujját felé tartotta. Gjert erre kétszer odacsapott a törülközővel az ujjára, de állítása szerint nem ütötte meg.

Korábban a bíróságnak bemutattak egy fényképet, amin Ingrid arcán egy piros folt volt látható, de Gjert szerint az csak valami bőrbetegség következménye lehetett.

Gjert szerint nem okozott fizikai fájdalmat a lányának, de lelkit igen, mindkettőjüknek. Gjert azt is elismerte, hogy rendkívül nehéz volt elfogadnia a saját tetteit, és világossá tette, hogy hiányzik neki a lánya, aki azóta nem él a szüleivel.