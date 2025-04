Ahogy a kaposvári verseny előtt is említették a szervezők, 33 éve nem volt olyan, hogy 3 olimpiai bajnok legyen egy országos bajnokságon. Ott lesz Somogy vármegye székhelyén Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszky Kristóf is. Ezek után nem is csoda, hogy óriási az érdeklődés a megmérettetés iránt, a Magyar Úszó Szövetség hivatalos Facebook-oldalán jelezte, hogy minden jegy elkelt az eseményre.

A csütörtöki napon Milák Kristóf újabb aranyéremmel gazdagította a medál kollekcióját az országos bajnokságon, miután a 25 éves zseni 200 méter pillangón sem talált legyőzőre a medencében (Török Dominik Márk 1.27 másodperces hátránnyal lett mögötte a második). Korábban 100 méter gyorson is az elsőként csapott a döntőben a célba az ob-n.