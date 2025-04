Kanyarodjunk vissza a felkészülésére. Még február végén mondta a klubtársa, a ma már a UFC-ben brillírozó MVP, hogy kőkemény sparringot csinált Hamzat Csimajevvel, aki jó úton jár ahhoz, hogy bajnok legyen a UFC-nél. Pontosan hogy jött létre ez a bunyó?

Kezdjük az elején, Dubajba utaztunk ki, ahol Csimajevnek is kellett egy sparring partner és nekem is, így ez a helyzet mind a kettőnknek egy win-win szituáció volt. Ő éppen az első Robert Whittaker (korábbi UFC középsúlyú világbajnok - a szerk.) elleni meccsére készült. Nekem hasonlít a stílusom az ausztrál bunyóséhoz, a magasságunk is nagyjából megegyezik, ezért is esett rám a választás, míg nekem meg kiváló gyakorlás volt ez egy olyan birkózó ellen, aki az egyik legjobb ebben jelenleg az MMA-ban. Miután megérkeztünk, részemről alig két óra alvás után csaptunk össze először, elég kellemetlen volt, de ennek ellenére jó meneteket nyomtunk, viszonylag egyenlő erőviszonyokkal. Másnap aztán már sokkal jobban ment a bunyó, emiatt rögtön mondta is Csimajev, hogy maradjak mellette és segítsem a felkészülését. Erre végül egy másik alkalommal került sor, és ismét remekül ment a dolog vele, ami megmutatta, hogy készen állok magasabb szinten is jól teljesíteni.

Hogy nézett ki egy hete a felkészülés alatt?

Őszinte leszek, ha felkészülésről van szó, ha nem, akkor is hasonlóan néznek ki a napjaim. Természetesen, ha bunyóm lesz, akkor abból a szempontból változnak a dolgok, hogy speciálisan az ellenfélre készülök technikailag és extra futásokat is beleteszek a programba a fogyasztás miatt. A mostani időszakban (még a gála előtti héten beszéltünk - a szerk.) konkrétan hétfőn edzek kétszer, reggel és este is, kedden megint kétszer, reggel és este. Szerdán felkelés után 20-25 perc futás, majd sparring és este súlyzós edzés, tehát aznap összesen három tréning is van. Csütörtökön megint két tréning, pénteken három van, futás, küzdő edzés majd súlyemelés este. A hétvége más, szombaton köredzésem van vagy fitnesz, míg vasárnap pedig egy futás vár rám. A hét utolsó napján lényegében a regeneráció van a főszerepben.