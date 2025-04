A tanácskozás után Kit McConnell, a NOB sportigazgatója elmondta, megegyeztek abban, hogy a 2024-es párizsi nyári játékokkal megegyező sportolói kvóta marad, azaz legfeljebb 10 500 sportoló indulhat majd Los Angelesben, ezek közül 5333 nő és 5167 férfi, azaz

először lesz több női sportoló az olimpiák történetében, mint férfi.

A Los Angelesben extraként javasolt sportágakban további 322 női és 376 férfi sportoló indulhat majd – ezekről a linkre kattintva olvashat bővebben. További hat vegyes versenyszámmal bővült a versenyprogram. A 351 versenyszámból 161 női, 165 férfi és 25 vegyes versenyszám lesz, amikben érmet is osztanak.

A nemek közötti egyenlőség példátlan mérföldköveként emelték ki, hogy a férfi és női labdarúgócsapatok kvótáját megfordították. Hagyományosan 16 férfi és 12 női csapat volt, de ez Los Angelesben megfordul, 16 női és 12 férfi csapat lesz. Eközben a vízilabda mezőnye két női válogatottal bővül, így 12 női és 12 férfi csapat lesz ott Amerikában. Ökölvívásban mindkét nem számára hét-hét súlycsoport lesz.

Több új versenyszám is lesz az olimpián 2028-ban, többek között rendeznek vegyes csapatversenyt íjászatban, asztaliteniszben, golfban, lesz csapatverseny tornában, de rendeznek 4x100 méteres vegyes váltót atlétikában, úszásban pedig lesz 50 méteres versenyszám háton, pillangóban és mellúszásban is mindkét nem számára.

A 3x3-as kosárlabda mezőnyét 12-12 csapatosra emelték, lesz három tengerparti evezős versenyszám, a sportmászóknál három kategóriában hirdetnek majd bajnokot. Ezek közül a sportágak közül a tengerparti evezés lehet a legkevésbé ismert nálunk, pedig sok országban komoly hagyománya van.

A tengerparti evezés (angolul coastal rowing) egyre népszerűbb sportág, Európa nyugati partvidékén, Franciaországban, Spanyolországban és Nagy-Britanniában is évszázadokra visszanyúló hagyománya van a tengeri evezésnek. A Nemzetközi Evezős Szövetség 2007-ben hivatalosan is beemelte a coastal rowingot a programjába. A sport célja, hogy az evezést elvigye olyan helyekre is, ahol nincs síkvíz (tó vagy folyó). A versenyek gyakran hullámos, zord időjárási körülmények között zajlanak, és a pályák is változatosabbak – navigálni kell a bóják között, nem egyenes pályán haladnak.