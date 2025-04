A 23 éves magyar dzsúdós egész nap parádésan versenyzett: a dán Laerke Olsent, a kétszeres Eb-győztes, kétszeres vb-bronzérmes és a tokiói játékokon harmadik holland Sanne van Dijkét, a brit Kelly Petersen Pollard-t és a tavalyi Eb-n harmadik, korábbi junior világbajnok spanyol Ai Tsunoda Roustantot is magabiztosan győzte le.

Aztán következett a mindössze 20 éves portugál Taís Pina elleni elődöntő, amelyben szintén a 63 kilóban vb- és Eb-harmadik magyar dzsúdós akarata érvényesült, és végül másfél perc elteltével ipponnal győzött.

Özbas Szofi aranyérmes a cselgáncs Eb-n

Fotó: Nikolay Doychinov/AFP

A késő délutáni programban rendezett fináléban a párizsi olimpia után súlycsoportot váltott, idén már két Grand Slam-viadalon is aranyérmes Özbas Szofi számára a tavalyi Európa-bajnokságon második görög Eliszavet Telcidu következett. Mindkét cselgáncsozó alacsonynak, de roppant erősnek számít súlycsoportjában, eleinte ezért is csak keresték egymáson a fogást, és nagyon "mélyen dolgoztak". Az MTI azt írja, hogy Telcidu fél perc elteltével csípődobásal próbálkozott, de ez nem volt érvényes. Özbas behajolás miatt intést kapott, de ez nem zavarta meg, és amikor alig másfél perc volt hátra, kis híján ippon értékűen kontrázott, de akciójára végül vazaarit kapott. A lendület megmaradt a nap végére is, hiába jött a görög: 38 másodperc volt hátra, amikor villámgyorsan érkező, tíz másodpercig tartó leszorítással ipponnal Özbas győzött.