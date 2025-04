A 40 éves asztaliteniszező az M4 Sportnak azt mondta, a márciusi, ceglédi országos bajnokságon aratott egyéni sikere jó visszaigazolás volt a számára, hogy "még van értelme csinálnom és még van bennem pár év".

Pedig nem volt könnyű ágam, de az egész versenyen sikerült koncentráltan, összeszedett játszanom”

– idézi az MTI Póta Georginát.

Póta Georgina a hatodik olimpiájára készül

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A kétszeres Európa-bajnok játékos egyesben és - a luxemburgi Sarah de Nutte-tel - női párosban is indul a május 17. és 25. között Dohában sorra kerülő egyéni világbajnokságon. Ezzel kapcsolatban azt mondta, a párizsi olimpia után egyesben már nem sokat versenyzett, ezért visszacsúszott a világranglistán, így nem lesz jó pozícióban a sorsolás előtt, és a páros esetében sem beszélhetnek egy összeszokott duóról, így nincsenek vérmes reményeik.

Póta jelezte, hogy jelenleg csak délelőttönként edz, ez nem sok, de fizikailag jól érzi magát.

Szerintem ennyi idősen nem az a lényeg, hogy 6-8 órát edzek egy nap, hanem hogy minőségi munkát végezzek”

– jelentette ki.

Elárulta, hogy nehéz összehangolni a válogatottságot, a klubot és a családot, mert valamelyik mindig kárt szenved, de ő keresi az arany középutat. A párizsi olimpia előtt sok volt az utazás, a verseny, ebből most alaposan visszavett és a következő szezonra még egyik csapathoz sem írt alá (a mostani idényben a Budaörs mellett Görögországban és Lengyelországban is szerepelt a bajnokságban). Arra a kérdésre, hogy meddig folytatja, Póta azt válaszolta, hogy még bizonytalan a jövő, mert a játékon túl szeretne más dolgokba is belevágni, de ezzel együtt azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy a Los Angeles-i olimpiát is megcélozza. Szerinte a kijutás kiharcolására leginkább a selejtezőtornákról lenne esélye.