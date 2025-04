A testvérek szombaton indult útnak a perui Lima kikötőjéből egy különleges vállalkozásra: céljuk, hogy körülbelül négy hónap alatt, megállás és külső segítség nélkül, 14 500 kilométert evezzenek a Csendes-óceánon egy karbonból készült evezős hajóban, egészen Sydney-ig.

Ezzel a hajóval kelnének át a Csendes-óceánon

Fotó: JOHN REYES / AFP

Csak emlékeztetőül, idén év elején, Rakonczay Gábor 75 nap alatt evezte át kenujával az Atlanti-óceánt. A 44 éves magyar sportember több mint 5000 kilométeres evezés után kötött ki. 2020-ban a skót fivérek is eveztek hasonló útvonalon, három világrekordot is megdöntöttek, amikor áteveztek az Atlanti-óceánon – mindezt úgy, hogy korábban nem volt profi evezős tapasztalatuk. Akkor 4800 kilométert tettek meg egy hónap alatt a Kanári-szigetektől Antiguáig, és több mint 260 000 dollárt gyűjtöttek össze, amiből később létrehozták saját alapítványukat.

A MacLean testvérek célja most egy új világrekord felállítása: több mint 120 napon keresztül, néhány órás váltásokban eveznek majd kísérőhajó nélkül. „Megállás nélkül, segítség nélkül fogunk evezni, teljesen egyedül leszünk” – mondta Lachlan még a Skóciai indulás előtt.

Az expedíció célja nemcsak a rekorddöntés, hanem az is, hogy több mint 1 millió dollárt gyűjtsenek össze a Maclean Alapítvány számára, amely most a madagaszkári ivóvíz-projektek finanszírozását tűzte ki célul. A Csendes-óceánon szélsőséges időjárás, kimerültség és teljes elszigeteltség vár rájuk. A terv szerint napi 5-6 órát alszanak majd, és 12-14 órát eveznek – összesen 120–150 napon keresztül. „Az egyik legnagyobb kihívás az alvás hiánya. Nappal és éjszaka is evezünk, váltásokban, pihenő nélkül” – mondta a legidősebb testvér, Ewan.

A 280 kilós hajó a világ egyik legkönnyebb és legstrapabíróbb óceáni evezős csónakja,

amelyet Rose Emily névre kereszteltek – a testvérek meg nem született húgának emlékére. A fedélzeten több mint 500 kg fagyasztva szárított ételt tárolnak majd, ebből 75 kg a zabpehely, valamint olyan magas kalóriatartalmú ételeket visznek, mint a marhahúsos chili vagy a thai curry, a tervek szerint út közben frissen fogott hallal is kiegészítik majd az étrendjüket.