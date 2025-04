Az idei első vk-n, Kairóban is másodikként végző Koleszár a 21 győzelemmel zárt csütörtöki rangsoroló vívásának köszönhetően kedvező kiemelést kapott a táblán, melyben öt tusig, vagy egy percig tartanak az asszók. Ebben megint kiemelkedően szerepelt, a döntőig jutott. A megújított számban a különböző szakaszok különböző pontszámokat érnek, azokon belül pedig a körvívás eredménye alapján határozzák meg a sorrendet, ami ugyancsak pontkülönbséggel jár.

Koleszár Mihály ezüstérmet nyert a budapesti öttusa világkupán

Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A lovaglás helyére bekerült akadályversenyben hatvanöt másodperc 250 pontot ér, jobb, illetve rosszabb időnél három pontot jelent minden másodperc pluszban, vagy mínuszban. Az egyes elemeknél hiba - leesés, lelépés - először figyelmeztetést, másodszor kizárást von maga után. Koleszár 32.03 másodperccel a mezőny közepén, a kilencedik helyen zárt, majd a 200 méteres úszásban 2:06.03 perccel tizedik lett, a kombinált szám előtt pedig második volt, 25 másodperccel Mohamed el-Askuar mögött vághatott neki a lövészetekkel megszakított 3000 méteres futásnak. Az egyiptomit gyorsan utolérte és meg is előzte, de mögötte is fokozatosan zárkóztak fel az ellenfelek. A legnagyobb tempóban a kilencedikként startoló, szintén egyiptomi Mutaz Mohamed futott és lőtt, az utolsó körben már ő haladt az élen, míg Koleszár a francia Ugo Fleurot-val és a fehérorosz Akim Gnedcsikkel küzdött. A végén, az utolsó kültéri szakasz teljesítése után a BOK Csarnokba másodikként beérkező Fleurot-val hajrázott és gyakorlatilag egyszerre dobták be magukat a célba. A versenybíróság hosszasan elemezte a befutás felvételét, végül azonos pontszámmal Koleszárt hozták ki másodiknak. A kombinált számban 10:21.63 perccel a hetedik eredményt érte el.

"Minden számból kihoztam a maximumot, természetesen elégedett vagyok. Színvonalas verseny volt, nagyon elfáradtam. Ez a csodálatos ebben, hogy az utolsó pillanatig nem lehetett tudni, mi a végeredmény. Én teljesítményorientált vagyok, az volt a fontos, hogy az egyes számokban mit érek el. Az, hogy ez a végén ezüst lett, nem is hab a tortán, hanem cseresznye a habon" - nyilatkozott az MTI-nek.