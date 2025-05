A korábbi cikkünkben még ellentmondásos információkról tudtunk csak beszámolni a nemzetközi sajtóinformációk alapján, azonban mostanra már teljesen letisztult a kép. A Le Bled Parle beszámolója szerint a sztársportoló motorjával elütött egy fiatal nőt, miközben az a kameruni Yaounde-ban sétált. A Predátor becenévre hallgató bunyós a baleset után azonnal ellátta a nőt, és a kórházba szállította, ahol sürgősségi műtéten esett át, de sajnos már nem tudták megmenteni az életét. Ngannou állítólag minden orvosi költséget fedezett az eset kapcsán. A 38 éves sportoló nem nyilatkozott nyilvánosan a helyzetről, mígnem pénteken közleményt adott ki, amelyben azt mondta, hogy „a szíve összetört”.

A sztársportoló, a ketrec félelmetes ragadozója Francis Ngannou (bal oldalon).

Fotó: MOHAMMED SAAD / ANADOLU

A sztársportoló mindenben támogatja az elhunyt családját

„A kezdetektől fogva a család mellett álltam, támogatást, vigaszt és legmélyebb részvétet nyújtva a családnak ezekben az időkben” – mondta Ngannou a TMZ Sportsnak adott nyilatkozatában. „Találkoztam velük négyszemközt, hogy osztozzak a gyászukban, és továbbra is mellettük fogok állni minden lépésnél. ... Magamban hordozom a fájdalmukat, és rendíthetetlen gondolataim és támogatásom velük marad, miközben szembenéznek ezzel a szívszorító veszteséggel”.”

Francis Ngannou életét az elmúlt években több személyes veszteség is sújtotta. 2024 áprilisában elveszítette 15 hónapos kisfiát, Kobe-t, aki egy ritka agyi rendellenesség következtében hunyt el. Ngannou a Joe Rogan Experience podcastban nyíltan beszélt fia elvesztéséről, elmondva, hogy a kisfiú halála teljesen összetörte, és minden harcát az ő emlékének szenteli. Az MMA-ba való visszatérésekor is hangsúlyozta, hogy nem a pénz vagy a címek motiválják, hanem kizárólag a fia emléke.

Ngannou Kamerunból indult, rendkívül nehéz körülmények közül, és kitartásának, valamint elképesztő fizikai adottságainak köszönhetően a világ egyik legismertebb MMA-harcosa lett. Az UFC nehézsúlyú világbajnoki címét is megszerezte, majd 2023-ban a boksz világába is belekóstolt, többek között Tyson Fury és Anthony Joshua ellen is ringbe lépett. Jelenleg a Professional Fighters League (PFL) nehézsúlyú Super Fights bajnoka.