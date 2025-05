A 2023-ban győztes szlovén klasszis a mostani kiírás favoritjaként kezdte meg az év első háromhetes körversenyét, ám a múlt héten háromszor is bukott, a szombati balesete során pedig komoly sérüléseket szenvedett. Ennek ellenére a vasárnapi 15. szakaszon ott volt a mezőnyben, a nap második komolyabb emelkedőjén viszont leszakadt a legjobbak csoportjától és több mint egyperces hátránnyal ért célba, az összetettben pedig a tizedik helyre esett vissza. Az MTI azt írja, hogy Red Bull-BORA-hansgrohe 35 éves bringása a hétfői szünnapot követően kedden is vállalta az indulást, de az esős időben újabb bukásba keveredett bele a csúszós úton, így 95 kilométerre a céltól feladta a további küzdelmet.

Alessio Martinelli a hatalmas bukása után bezuhant egy szakadékba

Fotó: Luca Bettini/AFP

Szakadékba zuhant az olasz kerékpáros

Amennyiben a Vuelta a Espanán négyszeres bajnok Roglicnak sikerül felépülnie a sérülésekből, minden bizonnyal rajthoz áll a július 5-én rajtoló Tour de France-on.

A szlovén sztár mellett az olasz Alessio Martinelli még rosszabbul járt: az eső áztatta aszfalton szakadékba csúszott, néhány fa lassította a zuhanást. Az gyorsan reagáló mentőcsoport kimentette, hordágyra tették, és kórházba szállították. A VF Group-Bardiani csapat tájékoztatása szerint eszméleténél van.

💥 Escalofriante caída de Alessio Martinelli



Informa el equipo @Bardiani_CSF que el corredor está consciente tras recibir asistencia médica.#GirodItalia pic.twitter.com/v9ELQxCZFa — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 27, 2025

A Magyar Nemzet kiszúrta azt is, hogy Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) is Hatalmasat bukott az esőben. Az olasz versenyző hátsó kereke megcsúszása miatt szaltózott egyet és keresztbe csúszott a teljes mezőny előtt. Csodával határos módon mindenki elkerülte az olaszt, bár mögötte néhányan, már kisebb tempónál szintén elestek, köztük az összetettben kilencedik helyen álló Thymen Arensman (Ineos Grenadiers). Garofoli is tudta folytatni a versenyt.

🚴🇮🇹 | Daar gaat het al voor de eerste keer mis. Het is spekglad vandaag en onder meer Thymen Arensman is slachtoffer. 🌧️⛰️ #giroditalia



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/tI63R3T8Tq — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 27, 2025

Később viszont az idei Giro egyik szakaszgyőztese, Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) nekicsúszott a szalagkorlátnak, és feladta a versenyt.

Caduta e ritiro per Joshua #Tarling 🇬🇧



175 km al traguardo 🏁 pic.twitter.com/rvyEPY3Rmi — CyclingTime (@Cyclingtimenews) May 27, 2025

A vasárnapig tartó Giro mezőnye kedden a Piazzola sul Brenta és San Valentino közötti 203 kilométeres távot teljesíti, melynek útvonalát egy második és három első kategóriás hegy nehezíti.