Dartsos baki a MODUS Super Series-en. A darts világa nem csak a feszültségről és a precizitásról szól – időnként a jókedv és a váratlan pillanatok is főszerepet kapnak. Ezt bizonyította a holland Danny van Trijp is, aki egy bravúros kiszálló után látványosan leesett a színpadról, amitől a nézők és a játékostársak is nevetésben törtek ki.

Az eset a MODUS Super Series egyik portsmouth-i fordulóján történt, ahol a hét folyamán több nemzetközi dartspáros is összemérte tudását. Nagyot esett a holland dartsos, Danny van Trijp

Fotó: X A dartsjátákos esése bejárta a világhálót Van Trijp épp egy fantasztikus, 137-es kiszállót dobott, két dupla húszassal zárta le a harmadik leget a Jimmy van Schievel alkotott holland páros javára, akik a belga Dimitri van den Bergh és Brian Raman ellen játszottak. Miután a holland játékos bedobta a győztes duplát, rutinosan visszasétált a táblától, ám ekkor váratlanul lelépett a színpad széléről és elesett. A közönség és a játékostársak azonnal nevetésben törtek ki, Van Schie alig tudta visszatartani a kacagást, Raman pedig barátságosan hátba veregette a világranglistán 139. helyen álló van Trijpot, aki gyorsan összeszedte magát. “Danny van Trip” 😂😭pic.twitter.com/yFz1WAwi1O — Live Darts (@livedarts) May 7, 2025 A jelenet a közösségi médiában is nagy sikert aratott, többen vicces megjegyzéseket fűztek az eséshez. Érdekesség, hogy nem ez volt az első alkalom, hogy valaki elvesztette az egyensúlyát ezen a portsmouth-i színpadon. Januárban a dartslegenda Steve Beaton is majdnem leesett, amikor a nyilait akarta összeszedni Devon Petersen elleni meccsén – ő azonban még időben meg tudott állni.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!