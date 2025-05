„Plusz tíz kiló izom került rám, elég jó munkát végeztünk az edzőmmel ez alatt a rövid idő alatt, hogy hozzászokjak az új erőmhöz és súlyomhoz a vízben” – mondta Gkolomeev, de az nem derült ki, milyen szereket használt, csak annyi, hogy orvosok írtak fel neki szereket „legálisan”.

A görög sportoló tavaly Európa-bajnokságot nyert

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

„Az Enhanced Games nem egy olyan egyetemes értékekre épülő sportverseny, mint a becsületesség, a tisztesség és a méltányosság: ez egy cirkusz” – áll az úszó világszervezet közleményében.

Gkolomeev tavaly júniusban Európa-bajnok volt 50 gyorson. Édesapja, Tzvetan bolgár színekben ott volt az 1980-as moszkvai és az 1988-as szöuli olimpián is. Gkolomeev édesanyja nem sokkal a születése után orvosi komplikációkban meghalt, és a család Görögországba költözött, amikor Gkolomeev még fiatal volt. Ötévesen kezdett el úszni, junior világ- és Európa-bajnoki érmeket nyert, és tinédzserként indult a 2012-es londoni versenyen, ahol 100 méteres gyorsúszásban a 31. helyen végzett. Később Amerikába került egyetemre, ahol nyert egyetemi bajnoki címeket, Tokióban és Párizsban is olimpiai ötödik lett, 2019-ben világbajnoki ezüstöt nyert.

Érvek és ellenérvek

Az Enhanced Games bejelentése szerint évente rendezik majd az eseményt, első körben pedig

úszás, sprintfutások és súlyemelés szerepel majd a programban.

Többen a sportolók egészsége miatt aggódnak és a fair play hiányát is kifogásolják, de komoly támogatói is vannak az eseménynek. Többek között Donald Trump Jr., az amerikai elnök fia és Peter Thiel milliárdos is támogatja az eseményt.

A szervezők azt mondják, hogy csak „orvosilag felírható és jogilag jóváhagyott” szereket engedélyeznek a résztvevőknek klinikai felügyelet mellett. A szervezők szerint az úszók közül az ukrán Andrij Govorov és a 21 éves bolgár Josif Miladinov is bejelentkezett a versenyre. Govorov a héten jelentette be, hogy visszavonul az olimpiai sporttól. Korábban az ausztrál világbajnok, James Magnussen jelentette be, hogy visszatér a doppingolimpia kedvéért.