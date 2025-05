A legendás bringásnak az elmúlt években komoly anyagi nehézségekkel is szembe kellett néznie, a cége tavaly nyáron csődbe ment, miután egymillió fontos adósságot halmozott fel. Elmondása szerint már elgondolkozott azon is, hogy eladja az olimpiai érmeit, hogy rendezni tudja súlyos tartozását.

Wiggins 2023-ban beszélt először arról, hogy első edzője szexuálisan zaklatta és bántalmazta gyermekkorában, amikor mindössze 13 éves volt. A traumákat nehezen bírta feldolgozni, így a drogokban keresett vigaszt.

„A függőségemmel próbáltam enyhíteni a fájdalmat, amivel együtt éltem. Még mindig próbálom feldolgozni ennek a nagy részét, de most már sokkal jobban tudom magamat kontrollálni. Megbékéltem a múlttal és önmagammal, ami nagyon fontos” – monda a brit, aki elárulta azt is, hogy a hozzá közel állok, többek között a legendás amerikai kerékpáros, Lance Armstrong is nagyon aggódott érte sokáig.

