„A versenyzés világa 15 éves koromban szippantott be, amikor édesanyámat láttam a Fitparádé színpadán versenyezni. Ekkor döntöttem el, hogy én is versenyezővé szeretnék válni” – mesélt az első szikráról az Origo Sportnak Kátai Luca fitneszversenyző, aki már ekkor is a sportosabb lányok közé tartozott.

Kátai Luca öles léptekkel halad előre a fitneszsportban

Fotó: instagram.com/lucakatai_ifbbpro/

Fitnesz: ép testben ép lélek

Ahogyan gyerekkorában, úgy most sem tudná elképzelni sport nélkül az életét. „Keretet ad a napjaimnak, miközben motivációt és energiát is szolgáltat. Ahogyan mondani szokás, »ép testben, ép lélek« – teljes mértékben azonosulni tudok ezzel a mondással” – mindemellett pedig van egy hely, ahol igazán otthon érzi magát.

Az edzőteremben éppen az a csodálatos, hogy mindig azt kapom tőle, amire éppen szükségem van. Ha kell, tökéletes stresszlevezetést, ha az kell, akkor nagyszerű menedék, vagy akár szociális tér tud lenni. Ritka, hogy ne mosollyal az arcomon távozzak az edzőteremből.

Lucát azonban egyáltalán nem csak a konditeremben lehet megtalálni. „Nem a fitneszen belül szerettem volna elhelyezkedni, közgazdászként diplomáztam 2024-ben. és a szakmámban is dolgozom” – ezen kívül pedig jógával egészíti ki az életét.