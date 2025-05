Az ökölvívók új nemzetközi szövetsége kiemelte, hogy a tavalyi párizsi olimpián a nők 66 kilogrammos súlycsoportjában győztes algériai Iman Helif sem versenyezhet addig, amíg nem veti alá magát ennek a tesztnek, amely minden 18 év feletti sportoló számára kötelező. A biológiailag férfinak tekintett algériai ökölvívó - aki a 2024-es olimpia negyeddöntőjében Hámori Lucát verte meg - így nem indulhat a jövő heti, eindhoveni viadalon sem.

Iman Helif nem bokszolhat a WB égisze alatt, amíg át nem esik a nemi vizsgálaton

Fotó: Aytac Unal/Anadolu via AFP

Helif sem bokszolhat

A korábbi Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) ugyan a 2023-as világbajnokságról kizárta Helifet a férfias jellege miatt, az IBA-val nem szimpatizáló NOB engedélyezte, hogy Párizsban kötelek közé lépjen és meg is nyerte súlycsoportja aranyérmét.

A WB-t - amelynek a magyar szövetség is tagja - a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is elismerte, így megszervezheti a 2028-as Los Angeles-i olimpia boksztornáját, s ahogy a közleményében fogalmazott: a férfiaknak és a nőknek is megfelelő versenykörülményeket kíván teremteni.