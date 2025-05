Ronnie O'Sullivan a sportág élő legendája, megannyi rekord tulajdonosa és nem mellesleg a sznúkerben hétszeres világbajnok. Az érte rajongók most meglehetősen csalódottak, ugyanis a Rakéta becenévre hallgató sportolónak idén nem lesz meg a nyolcadik címe, miután pénteken este 17-7-es vereséget szenvedett a jelenleg amatőr státuszú Zhao Xintongtól. A teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Xintong sem ma kezdte, korábban már megnyerte például az UK Opent is.

Fotó: ZHAI ZHENG / XINHUA

A hétszeres világbajnok jól kezdett, de aztán lesöpörték az asztalról

Érdekesség, hogy a világbajnoki elődöntőt Sullivan egészen jól kezdte, 4-3-ra is vezetett a 17 nyert frame-ig tartó mérkőzésen, de aztán sorozatban kilencszer a riválisa húzta meg az adott frame-t, így kilátástalan helyzetbe került a legenda, aki nem is tudott fordítani már és kiesett a vb-ről.