Bard Anderson korábban az Indiana Egyetem és a Dél-Kalifornia Egyetem (USC) sportolója volt. Utóbbin csapattársa volt a háromszoros olimpiai bajnok magyar úszó, Hosszú Katinka is, aki négy évig járt az USC-re, Los Angeles-i évei alatt nyerte első világ- és Európa-bajnoki címeit, illetve itt ismerte meg korábbi férjét és edzőjét, Shane Tusupot is.

Hosszú Katinka is gyászolja az amerikaiak egykori kiválóságát

Egyetemi csapattársát gyászolja Hosszú Katinka

Néhány éve még az Egyesült Államok egyik legjobb hátúszójaként tekintettek Presley Bard Andersonra, aki 2010-ben és 2011-ben is bekerült az amerikai úszó-válogatottba.

A 2010-es rövidpályás országos bajnokságon Bard aranyérmet nyert 100 méter háton, valamint 200 méter gyorson és 400 méter vegyes váltóban is. Több egyetemi rekordot is megdöntött, felnőtt szinten azonban már elmaradtak a kiugró eredmények, 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban is a felnőtt országos selejtezőjéig jutott, majd kisebb versenyeken indult.

Andersonnál 2022-ben negyedik stádiumú tüdőrákot diagnosztizáltak, idén április 30-án békésen, családja körében hunyt el – adta hírül az USC a közösségi oldalán. A négy gyermekes anyuka halálhíre Hosszú Katinkát is megrázta, aki így búcsúzott egykori egyetemi csapattársától:

„Soha nem felejtünk el Pres!” – írta a háromszoros olimpiai bajnok úszónő a poszt alatt.

