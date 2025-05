Újabb botrány parazsa izzik a hamu alatt. Batházi Tamás korábbi úszó, jelenlegi edző, hosszú posztban reagált a napokban az egykor úszópápának is nevezett Széchy Tamásról megjelent könyvre. A poszttal kapcsolatban felmerült Hosszú Katinka neve is, amire most reagált a háromszoros olimpiai bajnok sportoló.

A napokban jelent meg a Széchy Tamásról szóló Élet-mű-örökség című könyv, amely a magyar úszósportnak számos olimpiai aranyérmet és rengeteg további érmet nyerő úszóklasszisok egykori edzőjéről szól. Az ünnepélyes könyvbemutató komoly vitát robbantott ki, a korábbi úszó, Batházi Tamás indulatos posztban írta le véleményét pedofil szexuális ragadozó-nak nevezve Széchyt, akinek neve egyébként nem szerepel a posztban. A Széchy Tamásról írt könyv megosztó reakciókat váltott ki, Hosszú Katinka is reagált a történtekre

Fotó: Dömötör Csaba/Nemzeti Sport Miután az edző közismerten jó viszonyt ápol Hosszú Katinkával, több médium a háromszoros olimpiai bajnok nevével tálalta az újabb úszóbotrány szagú sztorit. Hosszú Katinka reagált A háromszoros olimpiai bajnok most a saját közösségi oldalán reagált a történtekre. A posztban mindenek előtt leszögezi: „a bejegyzés nem az én nevemben, nem az én tudtommal vagy közreműködésemmel született”. „Valószínűnek tartom, hogy a sajtóban azért kapcsolták a nevemet ehhez az ügyhöz, mert az én ismertségem nagyobb figyelmet és több kattintást generálhatott – még akkor is, ha személyesen nem volt közöm a megszólaláshoz.” Ugyanakkor azt is kiemeli, hogy szeretné, ha az uszodák biztonságos közeget jelentének a sportolni vágyó gyerekek számára, valamint együttérzést fejezi ki az egykori edző áldozatai iránt. Kapcsolódó cikkek:

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!