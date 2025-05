Sam Alvey neve ismerős lehet azoknak, akik sok UFC-gálát néztek, a veterán bunyós most a Karate Combat szervezet nehézsúlyú karatebajnoka, aki legutóbb éppen a kick-boksz legenda Tyrone Spongot KO-zta. Most pedig egy elég egyértelmű üzenetet küldött Eddie Hall részére: „Szét fogom rúgni a segged! Tisztelettel kérlek, írd alá a szerződést, és csináljuk! A Karate Combat odavan az ötletért, tudom, hogy nagyon is nyitottak rá, és meg is fogják próbálni tető alá hozni. Felvesszük veled a kapcsolatot, mindent megteszünk. Eddie Hall, ne bújkálj tovább! Ne menekülj, fiam!”

A nehézsúlyú karatebajnok, Sam Alvey.

Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

A karatebajnok kemény fába vágná a fejszéjét

Ugyan Eddie Hall nem tartozik a top bunyósok közé, inkább az erősemberek között mutatta meg, mit tud, azért már rendelkezik némi tapasztalattal ezen a téren is. Legutóbb például Európa egyik legnagyobb és leghíresebb MMA-szervezeténél, a lengyel KSW 105-ös gáláján lényegében agyonverte a hazaiak kedvencét, a 121 kg-os Mariusz Pudzianowskit, a korábbi többszörös erősember világbajnokot, aki az MMA-ban is jócskán gyűjtötte már a meccseket.