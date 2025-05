A szövetség beszámolója szerint remek Eb-n van túl a magyar karatés küldöttség. A prágai megmérettetésre népes különítménnyel utazott ki a nemzeti csapat, ugyanakkor ennek meg is lett az eredménye, hiszen két aranyérem mellett három bronzot is nyertek a mieink a több korosztályt is felvonultató eseményen.

A karatésok vagy küzdelemben, vagy forma gyakorlatban csaphatnak össze.

Fotó: AHMED MOSAAD / NurPhoto

A magyar karatésok remekül teljesítettek

Krepsz János, a Magyar JKA Karate Szövetség elnöke lapunknak így értékelte a kontinensviadalt: „A Magyar JKA Karate Szövetség kiemelt versenye minden évben az Európa-bajnokság. Nagy öröm, hogy sikerült a tavalyi bajnoki címeket megőrizni felnőtt női forma gyakorlatban (Kata) Szalai Rebekának (Katana SE) és a junior Barki Gábornak (Tárnoki karate klub). Küzdelemben (Kumite) is több dobogós helyet szereztünk junior és kadet korosztályban. Dancs Lora (Japán Út HME) és Karakó Roland (Életforrás-dó) egyéniben, míg a Dancs Lora, Takács Csenge (Balassagyarmat), Medve Natália és Takács Nikolett (Hikari Dojo SE) négyes csapatban lett bronzérmes. Biztatóak a fiatalabbak dobogós helyezései, reményt adnak a következő évekre.”

Ahogy a szövetség illetékesei is írták a Facebook-oldalukon: Minden egyes érem mögött hónapok kitartó munkája, napi szintű edzések, lemondás és szenvedély rejlik. Ezek az eredmények nemcsak a sportolóink, hanem edzőik, szüleik és a teljes karate közösség diadala is.