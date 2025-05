Három teniszezőnk várhatta izgatottan, hogyan alakul a magyarok sorsolása a Roland Garroson. A csütörtöki, párizsi sorsoláson kiderült, hogy a jelenlegi legelőkelőbben rangsorolt magyar játékos, Marozsán Fábián (56.) a 21 éves olasz Luca Nardi (94.) ellen lép pályára először. Esetében a kedvező sorsolás azonban egyúttal azt is jelenti, hogy amennyiben sikerrel veszi a nyitókört, úgy a második fordulóban a 2014-ben US Open-döntős, 35 éves japán Nisikori Kej vagy a Roland Garros-címvédő, négyszeres Grand Slam-tornagyőztes, korábbi világelső spanyol Carlos Alcaraz vár rá. A 25 esztendős Marozsán éppen a spanyol sztár tavalyelőtti, római legyőzésével robbant be a nemzetközi teniszéletbe, azóta egyszer, tavaly Indian Wells-ben csatáztak, akkor Alcaraz nyert két játszmában.

Marozsán Fábián kedvező sorsolása a második fordulóban egy igazi sztár elleni fellépést is kínálhat

Fotó: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fucsovics és Bondár is reménykedhet a kedvező sorsolás után

Fucsovics (134.) a 128-as főtábla első fordulójában egy ausztrál szabad kártyás teniszezővel, Tristan Schoolkate-tel (127.) találkozik, pályafutása során először. A 24 éves rivális idén és tavaly is egy-egy challenger-tornát nyert, így a 2020-ban nyolcaddöntős magyar játékos győzelmi esélyekkel lép majd pályára.

Ha Fucsovics továbbjut, akkor a 12. helyen kiemelt amerikai Tommy Paul vagy egy selejtezőből érkező rivális következne.

A női egyéni mezőny egyetlen főtáblás magyarja, Bondár Anna (87.) a rutinos, 37 éves német Laura Siegemund (97.) ellen kezd, s ha győz, akkor a második fordulóban a török Zeynep Sonmez és a 13. helyen rangsorolt ukrán Jelina Szvitolina csatájának nyertese vár rá.

A selejtezőben csütörtökön még egy magyar, Gálfi Dalma volt versenyben, aki azonban a második fordulóban két szettben, 6:4, 6:1-re kikapott a cseh Tereza Valentovától.