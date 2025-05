Kyle Snyder és rajta kívül még több, mint egy tucatnyi ember prostitúcióval kapcsolatos bűncselekmény miatt került rendőrkézre az ohiói Columbusban. Az olimpiai bajnok szabadlábon védekezhet, később kell megjelennie a bíróságon.

Kyle Snyder besétált a csapdába

Fotó: PUNIT PARANJPE / AFP

A birkózó Kyle Snydert pénteken tartóztatták le

A birkózó Kyle Snydert pénteken tartóztatták le egy szállodai szobában, mert fizetség ellenében szexuális szolgáltatásokat vett igénybe, majd még később a helyszínen el is engedték. Caitlyn McIntosh, a columbusi rendőrség szóvivője elmondta, hogy a rendőrök online hirdetéseket adtak fel, hogy „másokat szexuális tevékenységre szólítsanak fel fizetség ellenében”, így sétált be a csapdába Snyder is.

A 29 éves sportoló válaszolt a hirdetésre, és találkozót beszélt meg egy helyi szállodában, ahol állítólag pénzt fizetett egy beépített rendőrnek. A rendőrség jelentése szerint 15 másik férfit is elfogtak az akcióban, Snydernek május 19-én kell megjelennie a bíróság előtt.

A szabadfogású birkózót a generációja egyik legnagyobb tehetségeként tartják számon. Az Ohio State University kiemelkedő egyetemi sportolója volt, 2016 és 2018 között három egymást követő NCAA nehézsúlyú bajnoki címet nyert. Még az egyetemen versenyzett, amikor a 2016-os riói olimpián aranyérmet szerzett, később kiállt amellett, hogy az orosz sportolók indulhassanak az olimpián.

Később ezüstérmes tett a 2021-re halasztott tokiói játékokon, de van három világbajnoki címe is. Egyetemi eredményei miatt beiktatták az Ohio State hírességek csarnokába is. Snyder 2018-ban bekerült Donald Trump sporttal foglalkozó tanácsába. Nemrégiben Snyder aláírt Hulk Hogan új birkózó ligájához, amely augusztusban indul majd.